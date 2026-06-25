Coparmex Durango llama a 'romper el silencio'; aseguran que por años han sido despojados

Coparmex Durango hizo un llamado a “romper el silencio” para propiciar la seguridad y la justicia como bases para el desarrollo de Durango.

A través de un pronunciamiento firmado en representación de los agremiados, por el presidente de Coparmex Durango, Francisco Esparza Martell, se estableció la necesidad de actuar frente a un problema que, por temor, casi nadie se ha atrevido a denunciar.

“La reciente movilización de fuerzas de seguridad federales en Durango abre una oportunidad histórica para romper el silencio y dialogar sobre un problema largamente callado por temor: la pérdida o transferencia forzada de bienes muebles e inmuebles debido a la cooptación institucional y el debilitamiento de instituciones y del Estado de Derecho”.

Y es que, se estableció que por años sectores productivos han padecido el despojo de propiedades y ventas bajo amenaza.

“Durante años, sectores clave como el comercial, ganadero, forestal, minero, agrícola y de transporte, entre otros, han sido coaccionados para enajenar bienes, productos, terrenos y propiedades en condiciones y precios irreales y a asignar ingresos y utilidades a grupos alternos”.

“El despojo de propiedades y las ventas bajo amenaza no solo son delitos graves, sino que destruyen la confianza empresarial; ninguna economía prospera si la propiedad privada depende de la fuerza y no de la ley. Detrás de cada patrimonio arrebatado hay generaciones de esfuerzo que no debemos normalizar”, se estableció.

Ante ello, se exhortó a la sociedad en general, cámaras empresariales, profesionistas y a las autoridades, a actuar.

“Frente a este escenario, Coparmex convoca a: la sociedad civil organizada, cámaras, organismos de la sociedad civil y colegios de profesionistas a cerrar filas en defensa del Estado de Derecho, del trabajo lícito y el patrimonio familiar”.

Asimismo, se instó a las autoridades a recuperar el Estado de Derecho en la entidad.

“A las autoridades de los tres órdenes de gobierno a diseñar mecanismos para recuperar el Estado de Derecho, la denuncia segura y confidencial y a establecer mecanismos confiables que protejan a las víctimas. A las instituciones del Estado a abrir mesas de diálogo para restituir los bienes a sus legítimos dueños y garantizar que el Estado de Derecho sea una realidad palpable”.

“Las sociedades prosperan cuando la ley es más fuerte que el miedo. Coparmex Durango refrenda su compromiso de impulsar la justicia, la seguridad y la certeza jurídica para todos los duranguenses”, se estableció a través del posicionamiento de este organismo patronal emitido este martes.