Coparmex exige a Gobierno de Durango pago de 27 mdp a proveedores; 'las promesas no sirven'

Miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Durango denunciaron una severa falta de circulante y exigieron al Gobierno del Estado el pago de adeudos que ascienden a 27 millones de pesos en perjuicio de al menos 14 empresas locales.

El presidente en Durango de dicho organismo, Francisco Esparza Martell, expuso que la falta de circulante afecta tanto al comercio formal como a la economía informal y de subsistencia en colonias y en la periferia de la ciudad.

“Hay negocios que están cerrando, empresas que se están contrayendo. Y sobre todo, hay gente que no vemos y esa es la gente que sufre más. La gente que está en la colonia, la gente que está en la orilla, la gente que saca su mesita, su puestito para poder llevar un peso más a su casa y que lamentablemente en la noche lo tiene que retirar sin haber podido vender algo más para ayudar a su gente”, refirió.

'Las promesas de pago no sirven'

En tal sentido, expuso que el sector productivo formal enfrenta también graves problemas de liquidez por la retención de pagos.

“Al día de ayer traíamos, quizás no sea mucho, pero para nosotros es mucho, estamos hablando de 27 millones de pesos. Y este dinero se viene adeudando desafortunadamente, hubo algunos pagos el año pasado, el antepasado, pero las promesas de pago no nos sirven. Las promesas de pago no sirven, sirve que te llegue el cheque, que te llegue la transferencia. Eso es lo que queremos. Promecitas de pagos, yo creo que ya no”, citó.

Por lo que se pidió una fecha clara para el pago. “Hasta las tienditas de la esquina sacan su lapicito y su papel estraza y te dicen: en tal fecha te pago, cuentas claras. Estamos hablando de un Gobierno del Estado que desafortunadamente está contraído desde ahorita, cuando generalmente esta contracción de deuda o de limitación de compras inicia un mes antes de terminar el año. Están desde ahorita diciendo: no te voy a pagar y si tú secretario, si tú funcionario pides es bajo tu responsabilidad”, lamentó.

Por lo que dijo que la responsabilidad viene “desde atrás de quien hizo quizá un mal uso del recurso” y “desde arriba”, por lo que no se debe trasladar a un secretario o a un funcionario de segundo o tercer nivel.

Ante ello, advirtió que Coparmex no descarta recurrir a medidas de presión para que se paguen los adeudos, “es momento de presionar para lograr nuestros pagos”. E hizo un llamado a los diputados federales y locales, así como a los regidores para que intervengan solicitando una auditoría.

“Si no debes nada, si no temes nada, pues pide la auditoría y que sea una auditoría forense y no un diputado que atienda a sus intereses personales, que lo hagan desde ahorita para no tener que lamentarnos al final del año o al final de la administración”, concluyó.