La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y sus 71 Centros Empresariales enviaron cartas a legisladoras y legisladores federales para exigir que la elección de la próxima persona titular de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se lleve a cabo de manera transparente, independiente y basada en conocimientos técnicos y mérito profesional.

Se advirtió que la nueva presidencia asumirá funciones con el proceso electoral 2026-2027 ya en marcha, por lo que se considera indispensable contar con una autoridad respaldada por la confianza ciudadana y libre de intereses partidistas.

En tal sentido, Coparmex presentó una agenda de ocho compromisos para fortalecer la institucionalidad del INE, entre los que destaca la integración de un Comité Técnico de Evaluación independiente y criterios públicos y objetivos para calificar a las y los aspirantes.

Asimismo, se pidió transparencia de expedientes, evaluaciones y razones que sustenten la decisión final de la Cámara de Diputados; así como el fortalecimiento de la vigilancia, rendición de cuentas, colegialidad y contrapesos institucionales, así como la investigación oportuna y transparente de presuntas irregularidades.

El organismo empresarial alertó sobre la importancia de asegurar recursos suficientes para el INE para los comicios de 2027, tras señalar un recorte de seis mil millones de pesos a su gasto operativo durante la discusión presupuestal.

También los 71 Centros Empresariales enviaron cartas a diputadas y diputados de todo el país para pedirles que voten con visión de Estado, priorizando la legalidad, el mérito y el interés nacional; y se anunció que se dará seguimiento ciudadano al proceso junto con universidades, especialistas y organizaciones civiles.