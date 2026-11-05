Coparmex exigen mejorar mecanismos de control y rendición de cuentas

Representantes de los 71 Centros Empresariales Coparmex del país (incluido el de Durango) hicieron un llamado a fortalecer al INE y a garantizar que la designación de su próxima presidencia se realice mediante un proceso basado en el mérito, la transparencia y la independencia de criterio.

A través de un comunicado, expresaron su inquietud por la situación que enfrenta el organismo y advirtieron que la confianza ciudadana es el principal respaldo de toda autoridad democrática; además de que México requiere un INE autónomo, independiente y confiable, respaldado por mecanismos efectivos de rendición de cuentas y capaz de garantizar elecciones libres, equitativas y confiables rumbo a 2027.

Se advirtió que la crisis que atraviesa el instituto no se resolverá sólo con cambios de personas por lo que se debe fortalecer la institución, recuperar la colegialidad en la toma de decisiones, restablecer contrapesos efectivos y reforzar los mecanismos internos de supervisión para garantizar su autonomía e independencia.

Y es que, sin confianza no hay certeza, legitimidad democrática ni gobernabilidad, por lo que toda presunta irregularidad debe investigarse con oportunidad, independencia, apego a la ley y absoluta transparencia para deslindar responsabilidades y recuperar la confianza . “La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y a contar con instituciones que rindan cuentas de manera efectiva”, se estableció.

Por lo que Coparmex señaló que la autonomía electoral y la rendición de cuentas deben avanzar de la mano; además de fortalecer los mecanismos de control, vigilancia, transparencia y supervisión institucional para prevenir conflictos de interés, garantizar el uso adecuado de los recursos y reforzar la credibilidad del organismo electoral.

Y se hizo énfasis en la necesidad de construir un diálogo entre el INE, los organismos empresariales, las universidades, la sociedad civil y la ciudadanía, con el propósito de dar seguimiento a las acciones de fortalecimiento institucional y contribuir a que las elecciones de 2027 se desarrollen con plena confianza ciudadana.

Además, se estableció que en el proceso de designación de la próxima presidencia, el Comité Técnico de Evaluación debe desarrollarse con máxima apertura y transparencia; y ser integrado por perfiles de reconocida solvencia profesional, sin conflictos de interés ni vínculos partidistas que comprometan la imparcialidad del proceso.

Los criterios de evaluación deben ser públicos, claros y verificables; las evaluaciones, expedientes y elementos que sustenten la selección de los perfiles deben estar disponibles para conocimiento de la ciudadanía, con pleno respeto a la protección de datos personales.