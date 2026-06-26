Coparmex rompió la burbuja del 'mundo de caramelo' de los gobiernos en Durango

Hay que “romper el silencio”. Así, con una frase contundente, fue como la Coparmex Durango -a través de un comunicado institucional- pidió a los duranguenses alzar la voz ante las autoridades federales tras años de despojos y amenazas.

Ese Durango que tanto presumen los gobiernos estatal y municipal como de los más seguros del país, gracias a los pocos homicidios dolosos, es el mismo en el que existen otros muchos delitos en los que las autoridades locales se hacen de la vista gorda y que también propician temor e inseguridad.

Coparmex lanzó un llamado a "romper el silencio" para “propiciar la seguridad y la justicia como bases para el desarrollo de Durango” y urgió “la necesidad de actuar frente a un problema que, por temor, casi nadie se ha atrevido a denunciar” , dice el comunicado.

MOMENTO HISTÓRICO

"La reciente movilización de fuerzas de seguridad federales en Durango abre una oportunidad histórica para romper el silencio y dialogar sobre un problema largamente callado por temor: la pérdida o transferencia forzada de bienes muebles e inmuebles debido a la cooptación institucional y el debilitamiento de instituciones y del Estado de Derecho".

Ese párrafo, claro y contundente, es una clara contradicción a los discursos institucionales que tanto Esteban Villegas y José Antonio Ochoa han venido manejando públicamente en los últimos años, donde incluso aseguran que las inversiones que llegan (???) se deben a la certidumbre que existe en Durango para los inversionistas.

"Durante años, sectores clave como el comercial, ganadero, forestal, minero, agrícola y de transporte, entre otros, han sido coaccionados para enajenar bienes, productos, terrenos y propiedades en condiciones y precios irreales y a asignar ingresos y utilidades a grupos alternos".

"El despojo de propiedades y las ventas bajo amenaza no solo son delitos graves, sino que destruyen la confianza empresarial; ninguna economía prospera si la propiedad privada depende de la fuerza, y no de la ley. Detrás de cada patrimonio arrebatado hay generaciones de esfuerzo que no debemos normalizar", sentenció la Coparmex.

No por nada, los aseguramientos que se han dado en las últimas semanas por parte de las autoridades federales incluyeron la detención de notarios públicos que, según denuncias oficiales, se prestaban a legalizar este tipo de despojos irregulares por parte de grupos delincuenciales.

PIDEN CERRAR FILAS

Lo que dice la Coparmex también lo han denunciado -en lo corto y privado- otras cámaras empresariales en Durango que han preferido guardar silencio para evitar caer en confrontación con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento capitalino, además claro, del temor a posibles represalias.

Por ello, la Coparmex exhortó a la sociedad en general, cámaras empresariales, profesionistas y a las autoridades, a actuar y cerrar filas en defensa del Estado de Derecho, del trabajo lícito y el patrimonio familiar, no sin antes lanzar un dardo a las autoridades locales para exigirles que recuperen el Estado de Derecho en la entidad.

Por lo pronto, ayer ningún otro líder o lideresa empresarial secundó el comunicado de la Coparmex, como sí se hizo hace algunos meses en La Laguna cuando se unieron las cámaras empresariales para exigir un alto a las extorsiones disfrazadas de cuotas sindicales de la CATEM.

Veremos cuáles son las reacciones al comunicado hoy de otros sectores de la sociedad civil o la inexistente oposición política en el estado, pues es un hecho que el mundo de caramelo en el que viven los gobernantes locales parece irse derritiendo poco a poco, casualmente desde que llegaron las fuerzas militares.