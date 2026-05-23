Copiloto resulta lesionado tras volcadura de camión trocero en Pueblo Nuevo

Un hombre ingresó la noche del viernes al Hospital del IMSS de la ciudad de Durango, luego de resultar lesionado en la volcadura de un camión trocero ocurrida en una carretera del municipio de Pueblo Nuevo.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:30 horas del 22 de mayo, indicando el ingreso a urgencias de Juan José Álvarez Covarrubias, de 47 años de edad, quien presentaba diversas lesiones derivadas de un accidente vial registrado en las inmediaciones del ejido Maíz Gordo.

Tras el aviso emitido, personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones acudió al hospital para tomar conocimiento del caso y entrevistarse con familiares del lesionado.

De acuerdo con el informe médico, Juan José Álvarez Covarrubias, vecino de la localidad Maíz Gordo, presentaba traumatismo craneoencefálico moderado, fractura en el hueso temporal y una herida cortante en la parte frontal de la cabeza, lesiones por las que era atendido.

Las primeras investigaciones señalan que el accidente ocurrió aproximadamente a las 9:30 horas, cuando el ahora lesionado viajaba como copiloto a bordo de un camión Kenworth color blanco que circulaba por la carretera que comunica de la localidad El Zancudo la cabecera municipal de Pueblo Nuevo.

Según los datos recabados, en un momento determinado el conductor perdió el control de la pesada unidad, lo que provocó que el camión saliera del camino y terminara volcado en un barranco, dejando inconscientes a los ocupantes dentro de la cabina.

Personas que se encontraban cerca del lugar realizaron el llamado a los números de emergencia y posteriormente familiares del afectado apoyaron en el traslado hacia el Hospital del IMSS, donde permanece recibiendo atención médica especializada.

Las autoridades informaron que el conductor del camión fue identificado como Ramiro, aunque no se proporcionaron más datos sobre su identidad o estado de salud. Del caso tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.