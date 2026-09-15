Coppa Italia: ¡Héroe! Johan Vásquez logra meter al Genoa a octavos tras gol de cabeza

Johan Vásquez volvió a ser determinante con el Genoa y esta vez lo hizo en la Coppa Italia.

El defensor mexicano ingresó desde el banquillo y necesitó apenas unos minutos para convertirse en la figura del encuentro ante el Südtirol, marcando el gol que dio al conjunto genovés la victoria por 1-0 y el boleto a los octavos de final del torneo.

Johan Vásquez apareció en el momento decisivo

El sonorense comenzó el encuentro como suplente y entró al minuto 80', cuando el marcador continuaba 0-0 y el duelo parecía encaminarse a una definición mucho más cerrada. Sin embargo, su presencia en el área rival terminó inclinando el partido a favor del Genoa.

El gol llegó en los minutos finales, tras un tiro de esquina cobrado desde la derecha por David Puczka, Vásquez atacó el centro y ganó por arriba para conectar un remate de cabeza que terminó dentro de la portería del Südtirol.

La anotación fue suficiente para romper el empate y evitar que el partido se prolongara. El Genoa protegió la ventaja durante los últimos minutos y aseguró así su presencia entre los mejores 16 equipos de la Coppa Italia.

Segundo partido consecutivo con gol para el mexicano

El buen momento ofensivo de Johan Vásquez no comenzó en la Copa. El pasado fin de semana también logró hacerse presente en el marcador durante el empate del Genoa frente al Frosinone en la Serie A .

Con ello, Vásquez suma goles en dos partidos consecutivos con el Genoa, algo poco habitual para un futbolista cuya principal responsabilidad se encuentra en la defensa.

Genoa avanza y espera rival para los octavos de final

La victoria ante Südtirol mantiene con vida al cuadro genovés dentro de la Coppa Italia, competencia en la que ahora deberá esperar para conocer a su siguiente adversario.

La ronda de octavos de final se disputará durante diciembre. Para entonces, el Genoa buscará continuar avanzando en un torneo que representa una oportunidad importante para competir por un título durante la temporada.

Mientras tanto, el equipo deberá regresar a la actividad en Serie A. Johan Vásquez, sin embargo, tendrá que cumplir con la sanción correspondiente por la expulsión sufrida en su anterior partido de liga antes de volver a estar disponible en el campeonato italiano.