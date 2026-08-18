Coprised asegura más de 2 mil piezas de huevo en Gómez Palacio

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) ha asegurado dos mil 460 piezas de huevo durante los operativos de verificación que mantiene en Gómez Palacio para revisar la legal procedencia de este producto.

David López Rodríguez, subdirector de Operaciones Sanitarias de la Coprised, informó que estas acciones derivan de una circular emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con el objetivo de verificar la correcta comercialización del huevo.

¿Por qué se realizó el decomiso del producto?

Precisó que, hasta el momento, se han realizado 22 visitas de inspección en mercados de abasto, minisúper y tiendas de autoservicio, principalmente en la región Lagunera, donde se detectó producto que no contaba con la documentación necesaria para acreditar su trazabilidad y fecha de caducidad.

Durante las revisiones, el personal sanitario verifica el número de lote, el proveedor de origen, las condiciones en las que se conserva el producto, así como la documentación que respalda su procedencia y la fecha de consumo preferente.

El funcionario recomendó a la población revisar que el huevo cuente con un lote visible, verificar la fecha de consumo preferente y evitar adquirir piezas con el cascarón agrietado o con alteraciones en su coloración.

Añadió que uno de los aspectos más importantes es la conservación del producto, ya que mantener la temperatura adecuada es fundamental para garantizar su inocuidad y reducir riesgos para la salud de los consumidores.