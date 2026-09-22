Coronelas de Durango asegura a la central María Oregel para encarar la próxima temporada LVP

Las Coronelas de Durango oficializaron la renovación de la central nayarita María Fernanda Oregel Patrón, garantizando la permanencia de una pieza fundamental para la próxima temporada de la Liga de Voleibol Profesional (LVP). Tras confirmarse la continuidad de Daniela Barraza, la directiva ratifica al talento estelar para defender el campeonato nacional bajo el mando del nuevo estratega brasileño, Alexandre Leal.

Nacida el 21 de enero de 2004 en Nayarit, la jugadora de 22 años y 1.81 metros de estatura es un prospecto de primer orden en el voleibol mexicano. Su envergadura sobre la red, sumada a su lectura de juego en primera línea, le han permitido consolidarse como una de las bloqueadoras centrales más dominantes del circuito profesional del país.

Importante en el esquema duranguense

En la histórica campaña del título, Oregel fue determinante en el esquema titular para que la escuadra duranguense conquistara el cetro de manera invicta frente a las Tapatías de Guadalajara. Su aportación técnica se tradujo en una contención defensiva constante, registrando puntos clave mediante el bloqueo directo y un efectivo ataque en remates rápidos en momentos de alta exigencia.

El recorrido de la voleibolista trasciende la duela local mediante su trayectoria en la Selección Mexicana Sub-23. Con el combinado nacional, la central vio acción en la Copa Panamericana de la categoría celebrada en Veracruz, certamen donde conquistó la medalla de bronce tras derrotar a Chile por 3-1, demostrando jerarquía y contundencia ante selecciones internacionales de alta exigencia.

En busca del bicampeonato

La ratificación de la nayarita fortalece el esquema táctico que heredará Alexandre Leal, estratega proveniente del voleibol europeo que sustituye al argentino Martín Ambrosini. El director técnico brasileño asume el mando con la encomienda de replicar la hegemonía del club, por lo que preservar la solidez defensiva en la red representa una garantía operativa primordial para sus aspiraciones colectivas.

Con las confirmaciones de Oregel y Barraza, el proyecto deportivo de Durango consolida la columna vertebral con la que buscará el bicampeonato en la LVP. El plantel alista preparativos para el nuevo torneo, reafirmando el compromiso institucional de ofrecer un espectáculo de alto nivel a la afición en el Auditorio del Pueblo y sostener la supremacía en el voleibol profesional mexicano.