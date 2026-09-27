Coronelas de Durango asegura la renovación de Yajaira Castro para el próximo torneo LVP MX

La directiva de las Coronelas de Durango ha confirmado oficialmente la continuidad de la jugadora Mirna Yajaira Valenzuela Castro para la próxima temporada de la Liga de Voleibol Profesional de México (LVP MX). Este importante anuncio se suma a la lista de renovaciones y regresos previamente confirmados dentro del plantel, asegurando que la franquicia mantendrá la columna vertebral del conjunto campeón que hizo historia en el deporte estatal.

Nacida el 13 de junio de 2000 en Culiacán, Sinaloa, la atleta porta el dorsal número 3 y se desempeña en la posición de receptora-atacante. Con un perfil sumamente completo y una notable presencia sobre la duela, Castro destaca por su versatilidad táctica, combinando una potente ofensiva en el remate de banda con una alta efectividad en la recepción y el control defensivo.

Otro elemento clave se queda en Durango

Durante el histórico torneo debut del equipo en el circuito profesional, la jugadora culichi se consolidó como un pilar fundamental en el andamiaje competitivo del cuadro duranguense. Su rendimiento constante resultó determinante para sostener el equilibrio del juego, construyendo una mancuerna clave en la primera línea de pase y ataque junto a figuras de peso internacional como Atenas Gutiérrez y Klaudia Pawlik.

En el trayecto rumbo a la corona, la atacante sinaloense firmó actuaciones memorables en momentos de alta exigencia competitiva. Entre sus momentos más sobresalientes figuró la obtención del galardón como la Jugadora Más Valiosa (MVP) en la vibrante victoria sobre las Leonas el 8 de marzo del 2026, partido donde lideró la ofensiva y aportó serenidad táctica en los pasajes más cerrados y dramáticos del encuentro.

Quieren hacer historia otra vez

Las Coronelas de Durango cerraron un año de ensueño al proclamarse campeonas invictas de la LVP MX 2026. El equipo firmó un récord perfecto de 20 victorias sin derrota durante la fase regular y culminó la hazaña al barrer 2-0 la serie final frente a Tapatías de Guadalajara, sellando el ansiado trofeo ante su afición en la duela del Auditorio del Pueblo.

La ratificación de Yajaira Castro representa un movimiento estratégico de gran relevancia para la gerencia deportiva, que busca preservar la identidad ganadora del club. Con la permanencia de su referente con la franela número 3, Coronelas garantiza estabilidad, química colectiva y el liderazgo necesario para encarar con éxito la defensa del título en el próximo torneo nacional.