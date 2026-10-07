Coronelas de Durango: el club anuncia el regreso de una jugadora para la temporada 2027, ¿quién es?

Coronelas de Durango continúa trabajando en la conformación de su plantilla para sus próximos compromisos y este miércoles confirmó oficialmente el regreso de una de las jugadoras campeonas en 2026.

El club también señaló que se trata de “una historia que ya conocemos, pero que estamos listas para volver a vivir”, haciendo referencia a su paso previo por la organización.

¿De quién se trata?

A través de sus redes sociales, la institución dio a conocer la noticia con el mensaje “Fernanda Bañuelos está de vuelta”, acompañado de una imagen en la que se destaca el retorno de la jugadora.

El retorno de Bañuelos representa la incorporación de una elemento que ya está familiarizada con la dinámica de Coronelas , su entorno y la responsabilidad de representar a Durango dentro de la cancha.

Esta situación podría facilitar su adaptación al plantel, especialmente al tratarse de una jugadora que ya conoce parte de la identidad competitiva del equipo. Su regreso también responde a la intención de mantener una base de elementos que puedan aportar experiencia dentro del proyecto.

La organización celebró públicamente su incorporación y le dio nuevamente la bienvenida a sus filas, confirmando así otro movimiento dentro de la construcción del roster.

Coronelas continúa armando su plantilla

Fernanda Bañuelos se suma a los movimientos que Coronelas de Durango ha comenzado a revelar rumbo a su siguiente etapa competitiva. En las últimas semanas, el conjunto duranguense ha dado a conocer diferentes incorporaciones y regresos con los que busca fortalecer distintas zonas de su plantilla.

La estrategia del club combina nuevas caras con jugadoras que anteriormente ya defendieron sus colores, una fórmula con la que busca encontrar equilibrio de cara a los retos que tendrá por delante.

Con esta confirmación, Coronelas continúa sumando piezas a su plantilla, mientras la afición permanece a la expectativa de los próximos anuncios y de conocer la conformación definitiva del equipo que representará nuevamente a Durango.