Coronelas de Durango: el equipo duranguense suma a Alejandra Segura, jugadora con experiencia

Coronelas de Durango anunció la incorporación de Alejandra Segura, voleibolista mexicana que cuenta con experiencia en clubes nacionales y en el voleibol de Portugal.

Su llegada suma al plantel a una jugadora cuyo recorrido incluye etapas universitarias, participación en el extranjero y actividad reciente con las Leonas de León.

El equipo confirmó el fichaje mediante sus redes sociales, donde presentó a Segura con los colores de la institución y un mensaje de bienvenida. “Alejandra Segura ya es parte de la familia Coronelas”, publicó el club para anunciar esta nueva etapa de la deportista en Durango.

Experiencia en México y el extranjero

Segura se desempeña como receptora atacante, mide 1.80 metros y nació el 9 de noviembre de 1993, por lo que actualmente tiene 32 años. Su posición combina responsabilidades de recepción con participación en el ataque por las bandas.

La misma base de datos registra su paso por Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León entre las temporadas 2014-2015 y 2017-2018 , así como por Tapatías Voleibol entre 2017-2018 y 2018-2019. Posteriormente, su carrera incluyó una etapa en territorio portugués.

En Portugal formó parte del CS Madeira durante la campaña 2018-2019 y del Castêlo da Maia GC en la temporada 2019-2020. Ese recorrido constituye uno de los principales antecedentes deportivos de la nueva integrante de Coronelas.

Actividad reciente con las Leonas de León

Antes de este anuncio, Segura tuvo participación con las Leonas de León en la temporada 2026 de la Liga de Voleibol Profesional de México .

Para esta próxima temporada de la LVP, la jugadora se reunirá en Durango con Montserrat Escalona, exjugadora del equipo guanajuatense, quien fue anunciada hace poco con Coronelas. Su presencia en esa formación ofrece un antecedente reciente de su actividad en el circuito nacional, previo a la incorporación anunciada por Coronelas.

Ahora, la receptora atacante comenzará un nuevo capítulo con el conjunto duranguense. Su trayectoria en México y Portugal será parte del bagaje con el que se integrará al plantel y buscará aportar en esta etapa de su carrera.