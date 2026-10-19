Coronelas de Durango fichan a la brasileña Lívia Reis para buscar el bicampeonato de la LVP

Las Coronelas de Durango continúan reforzando su plantilla para defender el campeonato de la Liga de Voleibol Profesional de México en la temporada 2027. En esta ocasión, la directiva confirmó la incorporación de la central brasileña Lívia Reis Lopes, de 21 años, procedente del Tijuca Tênis Clube. Esta contratación se suma a los fichajes de Meredith Hohnbaum, Jeila Fullerton, Alejandra Segura y Sofía Padrón.

Nacida el 11 de mayo de 2005, Reis destaca por sus 1.89 metros de estatura y su perfil como diestra sobre la red. La jugadora sudamericana ofrece un alcance de remate de 2.93 metros y una altura de bloqueo de 2.81 metros. Estas características físicas la posicionan como un elemento determinante para fortalecer la primera velocidad ofensiva y la cobertura defensiva en la zona central.

Perfil internacional llega a Durango

La trayectoria de la voleibolista incluye una sólida formación en Vôlei Fátima, antes de continuar su desarrollo en las filas del Brasília Vôlei y en el EC Pinheiros, una de las instituciones referentes del voleibol en Brasil. Finalmente, militó en el Tijuca Tênis Clube, escuadra donde compitió en torneos nacionales a lo largo de las últimas campañas y logró consolidarse dentro de la rotación principal.

En el aspecto estadístico, durante la campaña 2025/2026 con el Tijuca, la central disputó 15 encuentros oficiales en los que registró 38 unidades producidas. Asimismo, en sus participaciones más recientes dentro de la Superliga Brasileña sumó 14 puntos, cifras que confirman un aporte regular y efectivo desde la posición de central, destacando en el bloqueo directo y en las variaciones de ataque por el centro.

Quieren amarrar el bicampeonato

A nivel internacional, Reis ostenta experiencia con las selecciones juveniles de Brasil, habiendo disputado el Campeonato Sudamericano y la Copa Panamericana con el equipo Sub-19. Dentro de su historial figuran logros significativos como un subcampeonato sudamericano en dicha categoría, un título en la etapa Criciúma del Circuito Brasileño Interclubes y un subcampeonato de la Superliga B, credenciales que respaldan su progresión en el voleibol profesional.

Con esta incorporación, el conjunto duranguense añade juventud, altura y solvencia táctica a un sector del campo fundamental durante la histórica temporada 2026, en la que conquistaron el título nacional sin perder un solo partido. La apuesta de la dirigencia busca mantener la competitividad del bloque defensivo con una jugadora de proyección internacional que llega para apuntalar la defensa de la corona en el torneo.