Coronelas de Durango fortalece su defensa con la llegada de la destacada líbero Sofía Padrón

Las Coronelas de Durango continúan fortaleciendo la plantilla con la que buscarán defender el campeonato de la Liga de Voleibol Profesional de México. El conjunto duranguense confirmó la llegada de Sofía Yamileth Padrón Partida, líbero regiomontana de 21 años que llega al proyecto encabezado por Alexandre Leal tras una trayectoria construida entre el voleibol universitario, procesos nacionales y torneos juveniles del continente.

Nacida el 6 de agosto de 2005, Padrón mide 1.60 metros, pesa 52 kilogramos y cuenta con un alcance de remate de 2.35 metros. Su formación estuvo ligada a Tigres UANL durante las temporadas 2022/23 y 2023/24, consolidándose como una especialista defensiva cuya virtud radica en la recepción de servicio y la cobertura de cancha.

Con experiencia en la Selección Mexicana

Uno de sus principales pergaminos se encuentra en el ámbito de selecciones nacionales. Integró el representativo Sub-19 que disputó la Copa Panamericana Sub-19 en 2022 y 2023, torneo en el que México alcanzó el subcampeonato continental. Además, compitió en el Campeonato Mundial Sub-19 de 2023, enfrentando a varias de las principales potencias de la categoría.

Su crecimiento en la estructura nacional continuó durante 2025, cuando fue incluida en la preselección mexicana Sub-21 para la Copa Panamericana y posteriormente apareció en el roster del Campeonato Mundial Sub-21 celebrado en Indonesia. En dicho certamen registró participación en ocho encuentros internacionales, ampliando su experiencia competitiva ante rivales de élite dentro del voleibol juvenil.

Un fichaje con un amplio palmarés

A nivel nacional, Padrón presume un historial ganador difícil de ignorar. La líbero de Nuevo León llegó a los Nacionales Conade de 2024 con la oportunidad de conquistar su quinta medalla de oro, luego de haber integrado los equipos campeones nacionales en 2018, 2021, 2022 y 2023. Ese palmarés la convirtió en una de las jugadoras más experimentadas de su generación en el certamen amateur más importante del país.

La incorporación de Sofía Padrón se suma a los recientes movimientos en Coronelas de Durango, organización que también concretó las llegadas de las estadounidenses Meredith Hohnbaum y Jeila Fullerton para mantener la competitividad del equipo campeón. Ahora, el club añade a una líbero con experiencia internacional y una trayectoria de primer nivel, argumentos que convierten su fichaje en una gran apuesta para el presente y futuro de la institución.