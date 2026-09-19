Coronelas de Durango hace oficial la llegada del estratega brasileño Alexandre Leal como DT

El club Coronelas de Durango, vigente campeón invicto de la Liga de Voleibol Profesional MX, oficializó la llegada del estratega brasileño Alexandre Leal Goulart Nunes como Head Coach para la temporada 2027. Nacido en Joinville, Brasil, el 24 de marzo de 1990, el técnico asume la conducción del plantel avalado por 94 torneos internacionales y 628 partidos disputados en los banquillos.

Antes de dar el salto a los cuerpos técnicos, Leal compitió sobre la duela desempeñándose como colocador en el voleibol de su país. Posteriormente, se volcó al análisis técnico trabajando entre 2013 y 2021 como estadístico del EMS Taubaté Funvic, donde conquistó la Superliga y Copa de Brasil, además de colaborar en 2019 con la selección brasileña absoluta.

Gran recorrido a nivel de clubes

Su recorrido internacional continuó como asistente técnico en Vôlei Funvic Natal durante 2021, siendo subcampeón de la Supercopa brasileña. Más tarde, emigró a Medio Oriente para militar en Kazma Sport Club de Kuwait en la campaña 2021/2022 y en Al-Hilal de Arabia Saudita entre 2022 y 2023, alcanzando múltiples finales de liga, copa y juegos olímpicos regionales.

En Europa, Leal fichó por el Berlin Recycling Volleys de Alemania desde 2023 como asistente y scoutman, ganando el triplete de Bundesliga, Copa y Bounce House Cup. En la temporada 2025-2026, ejerció como Head Coach y asistente, revalidando el trofeo de la Bounce House Cup 2025 y obteniendo el tercer puesto en la Copa de Alemania 2026.

Con gran perfil llega a Durango

A nivel de selecciones, el estratega formó parte del staff técnico de Turquía en 2024 y de Países Bajos en 2025 como asistente. Su trayectoria europea se complementa con notables actuaciones internacionales en la CEV Champions League, ubicándose entre los mejores de la competencia, además de finalizar quinto en la CEV Cup durante el ciclo 2025/2026.

Con esta trayectoria, Alexandre Leal asumirá el mando técnico en relevo de Martín Ambrosini. El DT brasileño tendrá la encomienda de defender el campeonato invicto obtenido en 2026 frente a Tapatías de Guadalajara y guiar a las Coronelas de Durango a mantener su hegemonía deportiva en el voleibol profesional de México.