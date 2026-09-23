Coronelas de Durango pierden a Melissa Garciglia; la campeona jugará en el voleibol español

La plantilla de las Coronelas de Durango suma una baja de peso dentro de su proceso de reestructuración tras la conquista del título invicto en la Liga de Voleibol Profesional (LVP MX). La atacante mexicana Melissa Garciglia ha confirmado oficialmente su salida del conjunto duranguense para dar el salto directo al voleibol europeo, incorporándose al Club Voleibol Zaragoza de la Superliga Femenina 2 de España.

Duro golpe para el cuadro duranguense

Esta partida representa un duro golpe táctico para el esquema de Coronelas. Como punta titular, Garciglia no solo aportaba una vía constante de anotación en momentos de alta tensión, sino que también garantizaba un equilibrio indispensable en la recepción del servicio. Perder su perfil obligará al cuerpo técnico a reestructurar la rotación ofensiva previo al siguiente torneo.

Durante la histórica campaña del campeonato, en la cual Durango selló un registro perfecto de 20-0, la jugadora originaria de La Paz resultó fundamental. Garciglia conformó una fiera columna de ataque junto a la central polaca Klaudia Pawlik y la rematadora Atenas Gutiérrez, aportando dobles dígitos de forma consistente, incluyendo diez puntos clave en el duelo decisivo contra las Tapatías de Guadalajara.

El cuadro ibérico consigue un fichaje de calidad

En Zaragoza, la jugadora azteca se integra a una escuadra militante en la categoría de plata del voleibol español, cuya meta es pelear los puestos de ascenso. El cuadro maño adquiere a una atleta con valioso bagaje internacional, sustentado en su trayectoria en el deporte universitario de Estados Unidos con Cal State San Bernardino y una relevante etapa profesional en el Deportivo Wanka de Perú.

Desde el plano mediático, la transferencia posee una trascendencia inédita al respaldar el nivel de la naciente LVP MX. La salida de Garciglia hacia el circuito ibérico proyecta la liga mexicana como una cantera atractiva para la exportación de voleibolistas hacia ligas europeas, otorgando legitimidad competitiva al torneo profesional de México a solo unos meses de haber iniciado sus actividades oficiales.

Buscarán reforzar su plantilla

Mientras el CV Zaragoza se refuerza con una receptora completa para su proyecto deportivo, las Coronelas encaran la urgente tarea de rastrear el mercado en busca de un reemplazo con solvencia garantizada. La operación no solo sella un paso crucial en la carrera de la atleta, sino que redefine los desafíos de Durango para defender su hegemonía en el voleibol.