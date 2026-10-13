Coronelas de Durango refuerzan su red con el fichaje de la estadounidense Meredith Hohnbaum

Las Coronelas de Durango continúan fortaleciendo su plantilla de cara a la próxima temporada de la Liga de Voleibol Profesional de México. Tras haber anunciado el retorno de la duranguense Michelle Lizárraga y las incorporaciones de la central María Oregel y Alejandra Segura, la directiva arácnida concretó un fichaje internacional de peso al sumar a sus filas a la rematadora opuesta estadounidense Meredith Hohnbaum.

Con una estatura de 1.85 metros y originaria de Indianápolis, Indiana, Hohnbaum llega al plantel comandado por Alexandre Leal para aportar contundencia física, alcance sobre la red y un potente ataque por la banda derecha. La jugadora completó su etapa formativa en Mt. Vernon High School y en el club Team Indiana, donde destacó a nivel estatal antes de dar el salto al voleibol de la NCAA.

Otro fichaje bomba a la cuenta

A nivel colegial, Meredith compitió tres campañas con las Wildcats de la Universidad de Nueva Hampshire dentro de la America East Conference. Durante su trayectoria acumuló importantes honores individuales, entre los que figuran dos selecciones al Equipo del Torneo de America East en 2023 y 2024, además del reconocimiento en el All-Academic Team y el College Sports Communicators Academic All-District Team.

Sus números en la cancha reflejan un impacto constante en la red. En su última campaña universitaria disputó 27 partidos y 98 sets, registrando 244 remates efectivos, un porcentaje de ataque de .271 y 94 bloqueos totales. Estas cifras la ubicaron entre las diez mejores de su conferencia en bloqueos por set con 0.96, puntos por set con 2.97 y remates por set con 2.49.

Quieren repetir el bicampeonato

En sus actuaciones individuales más sobresalientes logró 18 remates y 20.5 puntos en un solo partido frente a Maryland, además de 7 bloqueos contra Temple. Asimismo, en la primera ronda del torneo de la NCAA encabezó la ofensiva de su equipo ante Arizona State, concretando 9 remates y 10 puntos totales que confirmaron su valía en momentos de alta exigencia.

La incorporación de Hohnbaum complementa los recientes movimientos del equipo duranguense para reestructurar su plantilla. Con esta contratación extranjera, Coronelas reafirma su ambición de competir en los primeros puestos de la LVP MX, brindando mayor solidez en el bloqueo y potencia en el remate para deleite de la afición local en este nuevo ciclo competitivo.