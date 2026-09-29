Coronelas de Durango renueva a Victoria Caballero para defender el campeonato en la LVP MX

La directiva de Coronelas de Durango confirmó la continuidad de la líbero argentina Victoria Caballero para la próxima temporada de la Liga de Voleibol Profesional de México. El anuncio consolida la reestructuración del plantel campeón, que bajo la nueva dirección técnica del brasileño Alexandre Leal Goulart Nunes alista la defensa del título obtenido de forma invicta en el circuito nacional.

La ratificación de la especialista sudamericana, portadora del dorsal 20 y mundialista Sub-18 en Durango en 2021, se suma a las renovaciones clave de la pasadora Daniela Barraza, la central María Fernanda Oregel Patrón y las receptoras-atacantes Atenas Gutiérrez y Mirna Yajaira Valenzuela Castro. Estas firmas aseguran el núcleo competitivo del proyecto tras confirmarse las bajas hacia el voleibol europeo de Klaudia Pawlik y Melissa Garciglia.

Pieza clave en el esquema duranguense

En el plano estadístico, Caballero firmó un desempeño estelar durante la campaña regular al registrar 48.5 por ciento de recepción perfecta, derivada de 83 pases limpios en 171 intervenciones, además de un 40.8 por ciento de efectividad defensiva general. Dicha solvencia en el primer contacto le otorgó un lugar en el Cuadro Ideal de la LVP MX al ser galardonada como la Mejor Líbero.

El trabajo de la correntina fue determinante para que las duranguenses concluyeran la fase regular sin derrotas (20-0). En la fase eliminatoria, el equipo superó a Guerreras de Puebla en semifinales y posteriormente aseguró el campeonato al vencer 2-0 en la Gran Final a Tapatías de Guadalajara, sellando el título invicto ante su afición en el Auditorio del Pueblo.

Buscan defender la corona de la LVP

De cara al nuevo torneo, la gerencia encabezada por Ricardo Galindo y la presidencia de Jazmín Reyes priorizaron preservar la columna vertebral del cuadro monarca para mitigar el impacto del cambio en el banquillo. La permanencia de esta base busca otorgarle al técnico Leal Goulart un esquema defensivo plenamente acoplado, manteniendo la identidad colectiva que dominó la competencia.

Tras concluir su reciente llamado a la selección mayor de Argentina (Las Panteras), Victoria Caballero se integrará a los trabajos de pretemporada para ponerse a las órdenes de la nueva conducción técnica. Con su permanencia, el cuadro de Durango garantiza solvencia en la zaga y liderazgo experimentado para encarar la defensa del campeonato profesional.