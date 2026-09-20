Coronelas de Durango retiene a la armadora Daniela Barraza para defender su título en la LVP

La armadora Daniela Barraza fue confirmada por la directiva de las Coronelas de Durango para encarar la próxima temporada de la Liga de Voleibol Profesional MX (LVP MX). La ratificación de la pasadora asegura la permanencia del pilar en la conducción táctica de la escuadra duranguense, consolidando la estructura deportiva que conquistó el campeonato nacional de manera invicta y estableciendo la base sobre la cual el club defenderá el título del circuito.

Un elemento vital en el esquema duranguense

Durante la edición inaugural de la LVP MX, Barraza fue galardonada oficialmente como la Mejor Armadora del torneo e integrada al cuadro ideal de la competencia. Su precisión técnica y lectura táctica en la distribución del balón resultaron determinantes para estructurar el sistema ofensivo del plantel, conectando de forma constante con la Jugadora Más Valiosa Michelle Lizárraga, la atacante Atenas Gutiérrez y la central polaca Klaudia Pawlik.

El desempeño organizativo de Barraza sostuvo la regularidad colectiva con la que las Coronelas completaron un torneo histórico. La escuadra concluyó en la cima de la clasificación general con un récord de 20 victorias sin derrota, superando a representativos como Tapatías de Guadalajara y Gigantes (13-7), Guerreras (8-12), Leonas (6-14) y Freseras (0-20), bajo la conducción de la presidenta Jazmín Reyes y el gerente Ricardo Galindo.

La consecución de la corona se concretó el pasado 18 de abril de 2026 en el Auditorio del Pueblo, donde Durango venció 3-1 a Tapatías de Guadalajara con parciales de 18-25, 25-16, 26-24 y 25-15. Con este resultado, el equipo barrió 2-0 la serie final, tras haber obtenido previamente un triunfo de visitante por 3-2 (25-21, 24-26, 25-16, 20-25 y 15-6) en suelo jalisciense.

Van por el bicampeonato

En el plano estadístico del juego decisivo, la generación de juego liderada por Barraza permitió al ataque duranguense registrar 56 remates efectivos. Dicha distribución facilitó la actuación de Pawlik, quien aportó 23 puntos y fue nombrada Jugadora Más Valiosa del partido, además de las 22 unidades cosechadas por Gutiérrez y el respaldo en la recepción de la Mejor Líbero del torneo, Victoria Caballero.

Rumbo al siguiente torneo, la renovación de la portadora del jersey número siete otorga certeza al proyecto técnico de las Coronelas. Con el retorno garantizado de su distribuidora titular, la escuadra duranguense preserva el núcleo estratégico que dominó la liga de principio a fin, ratificando su estatus de favorita para retener el campeonato en la máxima categoría del voleibol mexicano.