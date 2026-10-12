Coronelas de Durango rompe el mercado con la firma de la estadounidense Amelia Van Der Werff

El armado del equipo toma fuerza en Coronelas de Durango. Luego de oficializar el retorno de sus referentes y las incorporaciones de Alejandra Segura y Monserrat Escalona, la directiva confirmó la contratación de la estadounidense Amelia Van Der Werff, llamada a ser una de las extranjeras referentes de la escuadra local.

Nacida el 11 de marzo de 2002 en Leavenworth, Kansas, Van Der Werff se desempeña primordialmente como bloqueadora central, aunque posee amplia versatilidad para actuar como opuesta. Con una imponente estatura de 1.90 metros, la nueva integrante de la escuadra local destaca por su gran alcance en la red, lectura táctica en el bloqueo y potencia en el remate sobre la marcha.

Fichaje con sello de calidad

Su trayectoria en la División I de la NCAA comenzó con Middle Tennessee State University durante el curso 2020/2021. En su torneo de novata fue titular en los 15 partidos disputados y lideró la efectividad de su equipo con un porcentaje de .347. Cosechó 149 remates, 36 bloqueos y 180.5 puntos, méritos que le permitieron integrar el Equipo de Novatas de la Conferencia USA.

Para el año 2021 dio el salto a la University of Utah en la prestigiosa Conferencia Pac-12, disputando cuatro campañas consecutivas. En su primera temporada con las Utes encabezó la plantilla con una efectividad ofensiva de .380 (quinta mejor marca de la Pac-12) y promedió 1.05 bloqueos por set, contabilizando 129 remates efectivos y 69 tapas en 23 encuentros.

Buscan repetir el subcampeonato

Durante sus subsecuentes torneos con el equipo de Utah mantuvo un aporte constante en la red. Registró 122 ataques y 63 bloqueos en 2022, mientras que en 2023 aportó 133 puntos de remate, sobresaliendo con una brillante actuación de 13 unidades ante UCLA. En su quinta etapa universitaria (2024) tuvo noches destacadas de siete bloqueos y ocho ataques concluidos.

A la par de sus logros deportivos, figuró de manera recurrente en el cuadro de honor académico de la Pac-12 por sus estudios en psicología. Con esta valiosa experiencia en el voleibol universitario estadounidense, Amelia Van Der Werff llega a las Coronelas con el objetivo claro de aportar jerarquía, estatura y equilibrio al proyecto deportivo duranguense.