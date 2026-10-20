Coronelas de Durango suma al brasileño Paulo Leonan Marcelino como su nuevo auxiliar técnico

La reestructuración deportiva de Coronelas de Durango sumó un nuevo capítulo con la incorporación del brasileño Paulo Leonan Marcelino como auxiliar técnico para la temporada 2027 de la Liga de Voleibol Profesional MX. El sudamericano se integra al cuerpo técnico encabezado por su compatriota Alexandre Leal, quien recientemente fue anunciado como entrenador principal del conjunto duranguense con la misión de defender el campeonato conquistado de manera invicta.

La llegada de Leonan Marcelino forma parte de los movimientos que la organización ha realizado rumbo a una campaña donde la exigencia será incluso mayor. Tras una temporada histórica, la directiva ha optado por fortalecer todas las áreas del proyecto deportivo, comenzando por un cuerpo técnico con experiencia internacional y una metodología de trabajo ligada a la escuela brasileña.

Un perfil carioca aterriza en Durango

Paulo Leonan Marcelino cuenta con formación profesional en educación física y posee la certificación de entrenador Nivel III de la Confederación Brasileña de Voleibol, una de las acreditaciones más altas dentro del sistema de capacitación de ese país. Además, ha participado en distintos procesos vinculados al desarrollo deportivo y la formación de atletas, una faceta que ha marcado buena parte de su carrera.

Dentro de su trayectoria aparecen experiencias en proyectos competitivos de Brasil. En 2019 integró el cuerpo técnico de Itajaí Pró-Vôlei, organización vinculada a la Fundación Municipal de Deportes de Itajaí, donde colaboró en el desarrollo y conducción de equipos dentro de la estructura deportiva de la institución.

Buscan replicar el éxito previo

Más recientemente, Leonan Marcelino formó parte del cuerpo técnico de ABEL Moda Vôlei, organización que compite dentro de la estructura profesional del voleibol brasileño. Ahí desempeñó labores de apoyo técnico y análisis estadístico, funciones que fortalecieron su perfil dentro de entornos de alto rendimiento y competición profesional.

Ahora, Leonan Marcelino se sumará al proyecto liderado por Alexandre Leal, entrenador brasileño que llega respaldado por experiencia en clubes de Alemania, Arabia Saudita, Kuwait y Brasil, además de participaciones en competiciones europeas de primer nivel. Con este movimiento, Coronelas continúa construyendo una estructura técnica de perfil internacional, decidida a mantenerse en la élite del voleibol mexicano y defender la corona conquistada en su histórica temporada debut.