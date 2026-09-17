Coronelas de Durango: tendrían un nuevo entrenador para temporada 2027, ¿de quién se trata?

Luego de conquistar el campeonato de la Liga de Voleibol Profesional de México en su temporada inaugural, las Coronelas de Durango ya comenzaron a generar expectativa alrededor de lo que será la defensa de su corona en 2027 y todo apunta a que habría un cambio importante dentro del banquillo.

Aunque hasta el momento el club no ha realizado la presentación oficial ni ha revelado directamente el nombre del estratega, los datos proporcionados permiten reducir considerablemente las posibilidades.

¿De quién se podría tratar?

Alexandre Leal Goulart Nunes es un entrenador brasileño nacido el 24 de marzo de 1990 en Joinville, Brasil, información que aparece tanto en su perfil dentro de Volleybox como en los registros de la Confederación Europea de Voleibol (CEV).

Precisamente, Volleybox registra actualmente al brasileño con participación en 94 torneos y 628 partidos , además de una trayectoria que ha pasado por diferentes puestos dentro de cuerpos técnicos internacionales. Por ello, la cifra mencionada por Coronelas coincide directamente con la información disponible públicamente sobre Leal.

Antes de dedicarse de lleno al trabajo fuera de la cancha, Leal tuvo experiencia como jugador en la posición de colocador dentro del voleibol brasileño. Posteriormente comenzó una etapa vinculada con el análisis y los cuerpos técnicos, desempeñándose durante varios años como estadístico y más adelante como asistente de entrenador.

Experiencia en el voleibol internacional

Uno de los capítulos más recientes de su carrera ocurrió con los Berlin Recycling Volleys, uno de los clubes más importantes del voleibol alemán. Leal formó parte de la institución como entrenador asistente y scout desde la temporada 2023-24. La Confederación Europea de Voleibol también lo registra como asistente del conjunto berlinés durante las competencias continentales de 2024, 2025 y 2026.

Su currículum también incluye experiencias como asistente y miembro de cuerpos técnicos en Brasil, Arabia Saudita, Kuwait, Turquía y Países Bajos, construyendo así un perfil con recorrido internacional antes de su posible llegada al voleibol mexicano.

Todo apunta a que será el nuevo HC de Coronelas

La llegada de Alexandre Leal todavía deberá esperar el anuncio oficial de Coronelas de Durango, sin embargo, la combinación de las pistas compartidas por el equipo prácticamente dibuja su perfil: brasileño, nacido el 24 de marzo de 1990 y con 94 torneos registrados.

De concretarse su incorporación, Leal asumiría un reto importante en Durango, pues recibiría al actual campeón de la LVP . Las Coronelas conquistaron el título de 2026 bajo el mando de Martín Ambrosini después de completar una campaña invicta y derrotar a Tapatías de Guadalajara en la serie por el campeonato.

Por ahora, Coronelas mantiene el misterio como parte de la presentación de su proyecto para 2027, pero las pistas colocan a Alexandre Leal como el principal nombre para convertirse en el nuevo entrenador en jefe de las actuales campeonas del voleibol profesional mexicano.