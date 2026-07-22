Corredor Constitución no registra aumento en ventas por la temporada vacacional

Durante las primeras semanas de la temporada vacacional las ventas en el corredor Constitución, una de las principales zonas comerciales de la ciudad de Durango, se mantienen sin cambios.

La presidenta del Corredor Constitución, Alma Santillán, informó que en estos días no se ha registrado un aumento en las ventas, por lo que exhortó a los duranguenses a privilegiar el consumo local.

Refirió que, con base en una encuesta que se aplicó entre los propietarios de establecimientos de la zona, el 81.8 por ciento reportó que sus ventas se han mantenido sin cambios durante el desarrollo de las fiestas de la ciudad.

En tanto, el 15.9 por ciento señaló una baja ligera en su actividad comercial, mientras que el 2.3 por ciento indicó una disminución considerable en las ventas.

Refirió que el sondeo se hizo con el propósito de conocer el comportamiento de la actividad comercial durante esta temporada.

“De acuerdo con las respuestas recibidas, la mayoría de los negocios reportan que sus ventas se han mantenido estables, mientras que algunos mencionan una ligera disminución. Hasta el momento no observamos una afectación considerable ni tampoco un incremento importante en la actividad comercial; seguiremos monitoreando el comportamiento durante el desarrollo de las festividades, ya que todavía quedan varios días por delante y esperamos que tanto los eventos como la afluencia de visitantes continúen generando movimiento en nuestro corredor Constitucón”, dijo.

Y exhortó a la ciudadanía y a los visitantes a fortalecer el consumo local.