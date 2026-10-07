Corresponde a la FGR aclarar presunto vínculo de 'El Tanque' con Amílcar Olán, señala Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 7 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar si existe alguna relación entre Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque", líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y los empresarios Jorge Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio , cercanos a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionada sobre la detención de "El Tanque" y las versiones que lo vinculan con los empresarios, la mandataria federal aseguró que el Gabinete de Seguridad no le ha informado sobre una relación entre ellos y sostuvo que, en caso de existir, la Fiscalía debe dar a conocer esa información.

"No me han informado nada al respecto y, en todo caso, la Fiscalía General de la República tendría que informarlo, si es que hay alguna relación", declaró.

En agosto pasado se difundió que "El Tanque" habría sido contactado por Luis Alberto Olán, a petición de su hermano Amílcar Olán, para intervenir ante extorsiones contra proveedores de balasto para obras del Tren Maya y el Tren Interoceánico .

No existe investigación en contra de Andrés Manuel López Beltrán

En contraste, respecto a Andrés Manuel López Beltrán, la presidenta afirmó que ha preguntado varias veces a la titular de la FGR si existe una investigación en su contra y la respuesta ha sido negativa.

"Eso sí, se lo he preguntado a la fiscal y me ha dicho que no hay ninguna investigación", aseguró.

La declaración se da después de que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, señalara ante el Senado que actualmente no existe una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra López Beltrán ni contra el empresario Amílcar Olán.

La detención de "El Tanque" fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien identificó a Cazarín Molina como líder regional del CJNG, con presencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, y como uno de los hombres cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".