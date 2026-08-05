Corriente arrastra dos vehículos bajo el Puente Negro tras lluvia en Durango; cierran circulación

Las fuertes lluvias que sorprendieron a la ciudad de Durango la tarde de este miércoles 5 de agosto continúan dejando importantes afectaciones en distintos puntos de la capital. Uno de los incidentes más aparatosos ocurrió debajo del Puente Negro, donde dos vehículos fueron arrastrados por la corriente de agua y terminaron involucrados en un accidente.

Fue alrededor de las 15:30 horas cuando comenzaron a registrarse precipitaciones de gran intensidad en diversos sectores de la ciudad.

En cuestión de minutos, el agua se acumuló en calles, avenidas y pasos a desnivel, provocando inundaciones, daños materiales y complicaciones para cientos de automovilistas.

Corriente arrastró dos vehículos

De acuerdo con los primeros reportes, los dos automóviles circulaban por la parte baja del Puente Negro cuando fueron sorprendidos por la fuerte corriente que se formó en el lugar.

La fuerza del agua arrastró ambas unidades varios metros, hasta hacer que quedaran atravesadas entre los pilares del puente e incluso en sentido contrario al que originalmente circulaban.

A través de una transmisión en vivo realizada por El Siglo de Durango se logra observar a los vehículos que permanecen parcialmente sumergidos mientras cuerpos de emergencia se encuentran en la zona.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para realizar las labores de rescate. En el lugar fueron auxiliadas las conductoras de ambas unidades, así como varios pasajeros que viajaban en uno de los vehículos, quienes lograron salir con apoyo de los rescatistas y familiares.

Paramédicos de la Cruz Roja también arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a las conductoras, quienes presentaron crisis nerviosa tras lo ocurrido, sin que hasta el momento se reporten personas con lesiones de gravedad.

Cierran paso en el puente