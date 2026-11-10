‘Corrimos horas sin parar’: Alcalde de Río Bravo narra cómo escapó del narco tras ser secuestrado 

Tras la privación de la libertad de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, y posterior localización sano y salvo, el propio funcionario narró la manera en la que fue secuestrado y cómo logró escapar de sus captores.

Fue el pasado sábado 7 de noviembre cuando el presidente municipal de Río Bravo fue reportado como privado de su libertad, mientras realizaba un viaje. Para el domingo 8 de noviembre, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la localización de Almaraz Maldonado, quien fue encontrado con bien.

Secuestro en retén del crimen organizado

Luego de confirmar que el presidente municipal de Río Bravo se encontraba bien, mediante un video narró los momentos de angustia que vivió, así como la forma en la que logró escapar de sus secuestradores.

El alcalde narró que se dirigían rumbo a Real de Catorce, San Luis Potosí, cuando el GPS marcó la ruta más corta atravesando por Concepción del Oro, Zacatecas.

Sin embargo, al ser una zona peligrosa, mientras atravesaban por una brecha de Saltillo a Zacatecas fueron detenidos en lo que describió como un retén del crimen organizado, donde personas con armas largas los despojaron de los celulares e identificaciones, para después llevarlo a él y a su asesor los llevaron a otro vehículo, dejando en la camioneta a unas mujeres y al director del DIF.

“Nos llevaron ahí mismo es como una ranchería, como un ejido, ahí nos metieron y al fondo hay como un potrero (…), ahí nos metieron y nos bajaron. Hicieron unas acciones que a mi en lo particular me llenaron de temor”, relató.

El presidente municipal de Río Bravo señaló que los hombres armados los obligaron a bajarse del vehículo y ponerse contra la pared, “yo pensé que nos iban a matar”.

El alcalde relató que en ese momento se imaginó de todo, pues todo pasó muy rápido en su mente. “Estás a la vez en shock, es una situación que no se la deseo a nadie”, dijo.

Almaraz continuó su relato diciendo que por obra de “Dios o el destino”, en ese momento un vehículo Tesla pasó el retén sin detenerse, por lo que comenzaron a dispararle, y quien tenía retenido al alcalde y a su asesor corrió también a la persecución del auto.

“Amárrate los tenis y vámonos”

“En ese momento yo le dije a mi compañero ‘amárrate los tenis y vámonos’, y se amarró bien los tenis y cruzamos el cerco y a correr. No sé si corrimos 15, 20 minutos o media hora rumbo a una loma que había por ahí, estaba lejos la loma. Tardaron media hora en volver, algo así, porque estábamos en la loma econdidos en unos arbustos viendo hacia abajo, y ahí andaban las camionetas buscándonos, no nos encontraron y se retiraron”, relató.

El alcalde continuó señalando que a su alrededor solo podía ver la sierra, por lo que planearon regresar al ejido y llegar al entronque de la carretera Zacatecas-Saltillo, pues esta rúa concentra mucho tráfico y pasan corporaciones de seguridad.

“Bajamos, rodeamos el ejido, pero se nos hizo de noche (…). Todo esto empezó a suceder a las 04:00 o 04:30 de la tarde, cuando estábamos en la loma estimo que eran las 06:00 de la tarde, para cuando bajamos y estuvimos llegando a la carretera nos dieron 07:30 u 08:00 de la noche”, detalló.

Continuó su relato contando que en medio de la desesperación, su compañero encontró una botella de agua mineral a medias, que fueron racionando pues no tenían más agua y tenían que caminar muchos kilómetros.

Caminaron cerca de 50 kilómetros

“Seguimos caminando, cada vez que veíamos un coche nos bajábamos de la carretera y nos escondíamos. Seguimos caminando, caminando, caminando”.

En medio de la travesía, autoridades ya habían comenzado la búsqueda, y el alcalde relató que aunque pasó por la zona un helicóptero, este no logró verlos.

Continuó diciendo que entre el cansancio, decidieron tomar un descanso y trataron de dormir un poco, pero las bajas temperaturas los obligaron a seguir caminando unas horas después.

Miguel Ángel Almaraz narra que a pesar de que trataron de pedir ayuda a varios camiones e incluso a un motociclista, más que recibir apoyo “se nos echaban encima”, pensando que los iban a robar.

Para las 11:00 de la mañana, y tras varios intentos fallidos de pedir ayuda de varios camiones, finalmente un autobús se detuvo, luego de casi 50 kilómetros caminados, y al verlos desesperados, los ayudó a viajar rumbo a Monterrey.

Al entrar a Coahuila, y toparse con un retén de migración, solicitaron las credenciales a los pasajeros, y fue entonces que relató el secuestro que había vivido el día anterior.

“No sé de mi familia nada, no sé de los amigos que estaban ahí y que se llevaron, no sé nada. Él sonrió ligeramente y les gritó a los del retén: ‘este es el alcalde de Tamaulipas’. Y en ese momento llegaron todas las autoridades habidas y por haber”, dijo.

El presidente municipal de Río Bravo señaló que durante esos momentos temió por su vida y la de su familia, y terminó relatando que no le desea a nadie esa situación.