Cortos duranguenses estarán presentes en festival de Nueva Zelan

El talento cinematográfico de Durango llegará hasta Nueva Zelanda durante los próximos meses, luego de que diversas producciones realizadas por cineastas de la entidad fueran incluidas en una serie de proyecciones de cine latinoamericano en Auckland.

Las funciones se desarrollarán en la Universidad de Auckland y contemplan trabajos mexicanos junto con producciones provenientes de otros países de América Latina, lo que permitirá que historias realizadas desde Durango sean vistas por públicos ubicados a miles de kilómetros de distancia.

La participación duranguense ya comenzó desde el pasado 7 de agosto, cuando fue proyectado “Crimen Pasional”, trabajo del cineasta Brandon Alvarado, dentro de una programación dedicada al cine de México, Argentina y Chile.

“Cenizas” será la siguiente producción en exhibirse

La presencia de realizadores locales continuará durante septiembre, pues para el próximo 4 de septiembre está contemplada la proyección del cortometraje “Cenizas”, dirigido por Alan Fiscal.

Sin embargo, esta será solamente una de varias producciones relacionadas con Durango que llegarán a Auckland durante los meses siguientes, como parte de una programación que busca acercar el cine latinoamericano a nuevos públicos.

Entre los trabajos contemplados también aparecen “Durango de mi corazón”, “Eran dos”, “Culpable”, “Diestro”, “Brujería” y “Caras vemos, corazones disparejos”.

Cine duranguense cruza fronteras

La llegada de estas producciones a Nueva Zelanda representa una nueva ventana de exhibición para el talento audiovisual de Durango, especialmente para cortometrajes y proyectos que habitualmente encuentran sus principales espacios de difusión dentro de festivales, muestras y circuitos cinematográficos nacionales.

Además de mostrar el trabajo de directores y equipos locales, las proyecciones permiten llevar al extranjero historias, escenarios y propuestas desarrolladas desde Durango, ampliando su alcance frente a espectadores de otros países.

De esta manera, durante los próximos meses el cine realizado en la entidad tendrá presencia en Auckland, consolidando una oportunidad para que diferentes producciones duranguenses continúen recorriendo espacios de exhibición fuera de México.