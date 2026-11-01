Tiene razón la presidenta. Hay que terminar con el coyotaje alrededor del INE. Pero el problema va mucho más allá del ámbito electoral. Varios de los casos de corrupción ya conocidos, que deben ser apenas la punta del iceberg, involucran a empresas creadas tras el triunfo de Morena. Los amigos ganan contratos públicos para encargarle a terceros el trabajo. Las utilidades las comparten con el funcionario. Coyotaje puro. El gobierno tiene la información para detectar y sancionar a estas empresas. El problema para ellos es con quiénes se van a topar.

Un coyote es el intermediario entre la demanda y la oferta cuando no hay mercados abiertos y competitivos. El consumidor no le paga a un tercero una cuota por el derecho de ir al súper; simplemente va. Un coyote es el puente entre el responsable de contratar servicios con dinero ajeno y el proveedor. El coyote “vende” el acceso a quien puede decidir un contrato y pagar un sobreprecio.

En el INE y en los Organismos Públicos Locales, gracias a Guadalupe Taddei y su clan, el coyotaje montó una industria rentable alrededor de los materiales electorales, vil papel y cartón.

Aun así, alcanza para hacer fortunas.

El coyotaje se extiende por el actor más grande de la economía, el sector público, que gasta el 27 por ciento del PIB. Cada sector tiene su ecosistema y en casi todos hay coyotes.

Uno muy rentable, mucho más que el del cartón, es el petrolero. La nación es dueña de los yacimientos de hidrocarburos, pero se los tiene que dar a Pemex para su desarrollo. No importa si pierde dinero, incluso en un año como este, con precios muy altos del crudo y cuando casi todas las petroleras han ganado como nunca.

Pemex subcontrata buena parte de sus necesidades a terceros. Todos cobran su pedazo y van consumiendo la renta petrolera. Esta, es la diferencia entre el precio de los hidrocarburos que vende y su costo de extracción.

Entre mayor la corrupción, menor la renta petrolera. En 2025, Pemex le costó al gobierno federal 156 mil millones de pesos netos. Pemex paga un derecho por el uso de las reservas, pero el gobierno le transfiere más recursos para que no quiebre. Ese mismo año, Pemex adjudicó directamente más de la mitad de sus compras. Entre menos competencia, más caro sale el coyotaje.

La reforma energética del 2013 amenazaba ese ecosistema al crear un mercado para asignar al mejor postor las reservas de hidrocarburos. Quien ganaba una licitación contrataba servicios de forma competitiva y como arriesgan su dinero, su objetivo es ser eficiente.

Mucho coyote iba a morir en este nuevo ecosistema y lo sabían. El gobierno de AMLO congeló la reforma y el actual la revirtió.

El coyote es un animal astuto.

Aprende a vivir incluso en ecosistemas competitivos. Se colude con sus competidores y busca el “favor” de quien decide. Los videos y grabaciones filtradas dan cuenta de la relación entre el contratista José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei.

Sheinbaum tiene razón cuando señala lo problemático de que sólo haya unas cuatro empresas de papelería electoral. Sería mejor tener más oferentes y mejores controles. Su solución, propia de Morena, es que Talleres Gráficos de México produzca toda la papelería electoral. En el monopolio, el coyotaje se multiplicará entre los proveedores de Talleres Gráficos, como ocurre con los de Pemex.

Para terminar con el coyotaje hay que tener procesos de contratación competitivos y transparentes. Se deben construir contrapesos para que nadie, por sí solo o a través de sus subordinados, pueda asignar a su antojo los recursos públicos. Se requieren auditorías sólidas e independientes, y una procuración de justicia honesta y ajena al control político.

Con reglas competitivas bien administradas, los puestos, los contratos, los yacimientos, la generación de electricidad, todo, lo ganan los mejores, no los amigos. Esto no les gusta a quienes desprecian el mérito, ni a quienes creen que ya les toca.

@carloselizondom