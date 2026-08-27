Por desconfianza ante ‘huevo pirata’ en Durango, se dispararon las ventas de producto orgánico

Por el temor a consumir huevo “pirata”, se disparó la venta de huevo orgánico en Durango, informó la empresaria del giro de carnicerías de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Adriana Miranda.

“Nosotros en la carnicería y yo como productora de huevo de libre pastoreo es un producto totalmente diferente, pero sí he escuchado que lo que es el huevo blanco la gente ya tiene más desconfianza. Entonces a nosotros en lo particular se nos dispararon las ventas de huevo orgánico. Sí hemos tenido muchísima demanda. La gente confía más en un producto artesanal bien cuidado y pues invitar para que sepa bien la gente a dónde ir a comprar, que sean lugares bien establecidos y que sepan de dónde viene, o sea, la procedencia”, dijo.

Expuso que en estos momentos la ciudadanía tiene desconfianza respecto a este producto que es básico en el consumo de los duranguenses, lo que incrementó considerablemente la venta del huevo orgánico.

“En consumo, yo creo que el doble o como tres veces más porque el huevo que nosotros vendemos es el que recolectamos ahorita en la mañana y es el que están ustedes consumiendo a la 1:00 de la tarde”, señaló.

Sin embargo, esto implica pagar más por el kilogramo de huevo ya que producirlo es más costoso. “El huevo blanco ahorita al parecer está como en 37, 42 pesos y el kilo de huevo de libre pastoreo está aproximadamente en 60. O sea, realmente la brecha ya es muy corta”, indicó.

Descartó que a ella como empresaria se le haya ofrecido vender huevo “pirata” ya que los giros son distintos. “Como nosotros somos productores, pues los mismos vendedores de huevo blanco saben que ese producto no lo vendemos en nuestro negocio”.

Sin embargo, no descartó que exista el riesgo de que haya lugares en los que se vende huevo como orgánico, sin serlo. “Yo creo que en todos lados siempre estamos con el riesgo latente de pasar por ese tipo de situaciones, pero afortunadamente nosotros no”.