Creador de contenido acusa al Gobierno de Guanajuato de usar su voz con IA sin su permiso

El creador de contenido y locutor Diego Carreto denunció públicamente al Gobierno del Estado de Guanajuato por el presunto uso de una versión generada con inteligencia artificial de su voz en material promocional, asegurando que nunca otorgó autorización para que su identidad vocal fuera utilizada de esa manera.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Carreto mostró una pieza relacionada con las Vendimias Guanajuato 2026, campaña turística que ha sido promovida oficialmente por el Gobierno estatal y su Secretaría de Turismo e Identidad.

En su publicación, el comunicador aseguró haber identificado similitudes entre la narración utilizada en uno de los promocionales y su propia voz, por lo que comenzó a revisar el a los productores de este mismo y decidió hacer público el caso.

¿Qué acusa Diego Carreto?

Carreto sostiene que su voz habría sido replicada mediante inteligencia artificial y posteriormente utilizada en contenido difundido desde plataformas vinculadas al Gobierno de Guanajuato, sin que previamente se le solicitara permiso ni existiera, según su versión, algún acuerdo comercial para participar en dicha campaña. Posteriormente compara el sonido utilizado en la pieza con materiales profesionales en los que aparece registrada su propia voz .

Hasta el momento, no se ha hecho un posicionamiento público del Gobierno de Guanajuato que confirme o rechace específicamente la acusación de Carreto sobre el origen de la voz empleada en el material. Por ello, el supuesto uso no autorizado corresponde, hasta ahora, al señalamiento realizado públicamente por el locutor.

Uso de voces de IA abre debate

El caso señalado por Carreto ocurre en medio de la discusión en México sobre los derechos de actores, locutores y otros profesionales frente a las herramientas de inteligencia artificial capaces de reproducir características de una voz humana.

Por ahora, el creador ha utilizado sus plataformas para exponer el caso y cuestionar cómo se produjo el audio del promocional de las Vendimias Guanajuato 2026, mientras queda pendiente conocer si las autoridades estatales emitirán una explicación sobre la producción de dicha pieza y el origen de la voz empleada.