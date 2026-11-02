Crean en Durango ley para prevenir el suicidio y atender a personas en riesgo

La prevención del suicidio, la detección temprana de situaciones de riesgo y la atención a personas en crisis tendrán un nuevo marco legal en Durango, luego de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio.

La legislación establece mecanismos de coordinación entre instituciones, capacitación para el personal de salud y quienes puedan tener el primer contacto con una persona en crisis, además de acciones de orientación, seguimiento y creación de redes de apoyo en espacios educativos, laborales y comunitarios.

Al explicar los alcances de la nueva ley, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Alejandro Mojica Narváez, señaló que se busca intervenir no solamente cuando una crisis ya está presente, sino también fortalecer los factores de protección, identificar señales de alerta y facilitar el acceso a servicios profesionales , con respeto a la dignidad y confidencialidad de las personas.

Por su parte, la diputada local Gabriela Vázquez Chacón, integrante de la Comisión de Salud, consideró necesario contar con instituciones coordinadas, personal capacitado y servicios accesibles para quienes atraviesan problemas de salud mental. También planteó la importancia de mantener campañas de información y combatir los prejuicios que dificultan hablar del suicidio o buscar ayuda.

La ley incluye además la posvención, que comprende el acompañamiento y apoyo a familiares y personas cercanas que enfrentan la pérdida de alguien por suicidio. Con ello, se busca ampliar la atención más allá de la prevención y brindar orientación a quienes también resultan afectados por estas muertes.