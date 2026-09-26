Crean plataforma para revisar el trabajo legislativo de los diputados de Durango

Un proyecto que surgió de un ejercicio periodístico para conocer a fondo el trabajo que realizan los diputados en el Congreso del Estado de Durango ya se encuentra activo en una plataforma, para que todos los ciudadanos puedan consultar el desempeño de los legisladores, desde las faltas hasta las propuestas de cada uno.

“La importancia de conocer esta información es, primero, porque los diputados viven de nuestros impuestos y a veces, como ciudadanos, no tenemos tiempo de saber qué trabajo están realizando o de saber quiénes son”, declaró el joven periodista Emmanuel Salazar Briceño.

Explicó que la página web MiDiputadoDgo sirve para fiscalizar el trabajo de cada uno de los diputados de la actual legislatura, incluyendo a los suplentes.

“La idea es, como te digo, fiscalizar. Los diputados tienen un sueldo de 77 mil pesos mensuales brutos y pues, hay muchos que no trabajan, y es a esto a lo que va la página: demostrar quiénes sí están desquitando su sueldo”.

DESARROLLO Y DATOS

En la plataforma se pueden consultar todas las iniciativas, las asistencias y las comisiones; entonces, para desarrollar este trabajo, requirió un año y medio de revisión de las actas, debido a que son 268 y cada una tiene entre 100 y 200 páginas, aunque dijo que también se apoyó en la inteligencia artificial.

“Primero resumí todas las actas. Una vez que ya tuve el resumen y los datos duros del contenido completo de las actas, ya me puse a trabajar después en la página, que ahorita está completamente funcionando y es completamente gratuita para que cualquier ciudadano la pueda revisar”.

La página se va actualizando conforme se van subiendo las actas del Congreso del Estado.

“Ahorita son 632 iniciativas hasta el 9 de septiembre, que tú puedes corroborar, que puedes revisar, y en el tema de iniciativas te dice en qué momento está, si está en comisiones, si fue aprobada o inclusive si fue rechazada. Hay cuatro iniciativas que fueron rechazadas”.

Los ciudadanos que quieran saber quién es el diputado de su municipio también pueden consultarlo en la página; solo necesitan revisar la sección correspondiente en la credencial del INE.

PORCENTAJES

La información se muestra mediante algunas gráficas, herramientas y porcentajes, ya sea de las iniciativas aprobadas o de las asistencias. Todo es un comparativo que se puede hacer entre cada diputado.

Emmanuel expresó que “todo es comparación de los diferentes diputados entre ellos y entre grupos parlamentarios, para observar qué han hecho por partido político, que son cinco los que tienen representación en el Congreso”.

En el caso de las asistencias o faltas, que es algo que comúnmente preguntan los ciudadanos, adelantó que son cinco los diputados que registran más inasistencias, tres de un mismo partido. Señaló que se trata de información respaldada por las actas y que no busca favorecer o perjudicar a algún partido.

“En ese sentido sí fui muy objetivo. Inclusive, por ejemplo, la más faltona, te adelanto el dato, pues es Nadia Milán, diputada allá de La Laguna. Ella refería que había sufrido un preinfarto. El segundo diputado con más inasistencias es Fernando Rocha, quien tuvo dos operaciones a inicios de este año”.

Aseguró que ningún dato puede ser manipulado, por lo que las faltas se registraron tal y como aparecen en las actas, señalando tanto las inasistencias justificadas como las que no están justificadas.