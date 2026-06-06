Crece 20% flujo de pasajeros en aeropuerto de Durango durante mayo

Durante mayo, el flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Durango se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al mes anterior; sin embargo, registró un crecimiento superior al 20 por ciento en comparación con el mismo mes de 2025.

De acuerdo con el reporte mensual del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), el aeropuerto de Durango continúa mostrando una tendencia positiva en la movilización de viajeros.

Durante el quinto mes del año se registraron 53 mil 852 pasajeros, cifra que representa un incremento del 20.4 por ciento respecto a los 44 mil 735 usuarios que utilizaron esta terminal aérea en mayo del año pasado.

No obstante, al comparar las cifras de abril y mayo de este año, el flujo de pasajeros se mantuvo prácticamente estable. La diferencia fue de apenas 192 pasajeros menos en mayo respecto al mes anterior, por lo que el movimiento de viajeros nacionales e internacionales se mantiene en niveles similares.

De los 53 mil 852 pasajeros registrados durante mayo, un total de 43 mil 902 correspondieron a vuelos nacionales, lo que representa el 81.5 por ciento del total. Los restantes nueve mil 950 pasajeros utilizaron vuelos internacionales, principalmente con destino o procedencia de Estados Unidos.

En el segmento nacional se observó el mayor crecimiento anual, con un aumento del 25.1 por ciento respecto a mayo de 2025. En contraste, el flujo de pasajeros internacionales mostró un incremento más moderado, de 5.8 por ciento.

Se espera que durante junio continúe la tendencia de crecimiento en la terminal aérea de Durango, impulsada por la incorporación de nuevas conexiones. Entre ellas destacan la ruta Durango-Querétaro y el aumento de tres frecuencias semanales adicionales en los vuelos hacia Monterrey.