Crece 4.7% el número de reclamaciones financieras en Durango: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Durango registró 3 mil 654 reclamaciones de enero a septiembre de 2026.

En comparación con el mismo periodo de 2025, las reclamaciones en Durango se incrementaron un 4.7 por ciento.

El 63.8 por ciento de estas reclamaciones corresponde a productos financieros entre tarjetas de crédito, débito y banca móvil.

Por sector la Banca Múltiple (BM) acumuló el mayor número de esas reclamaciones con el 58.8 por ciento, seguida de las Sofomes, con el 13.9 por ciento, y las aseguradoras, con el 11.2 por ciento.

Entre las principales causas de reclamación relacionadas con la Banca Múltiple, que representan el 37.3 por ciento del total del sector, se encuentran los consumos no reconocidos, las transferencias electrónicas no reconocidas y las solicitudes de cancelación de productos o servicios que no fueron atendidas o aplicadas.

Recuperación

Del total de reclamaciones registradas en el estado ante la Condusef y que ya fueron concluidas, se logró recuperar 15.5 millones de pesos en favor de los usuarios.

El 71.3 por ciento de las reclamaciones se atendió mediante Gestión Electrónica, un mecanismo que promueve respuestas claras por parte de las instituciones financieras.

Del total de reclamaciones, el 15.4 por ciento correspondió a prácticas de cobranza indebida y el 10.3 por ciento a casos que llegaron a conciliación, mientras que el 3 por ciento restante correspondió a otros procesos legales.

En cuanto a la distribución geográfica, el 70 por ciento de las reclamaciones ingresadas correspondió a personas del municipio de Durango; el 14.1 por ciento, a Gómez Palacio, y el 6.3 por ciento, a Lerdo.

Durante el periodo de enero a septiembre, Durango concentró el 1.7 por ciento de las reclamaciones registradas a nivel nacional.