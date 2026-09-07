Crece 4.7% la venta de autos ligeros en México durante 2026

Las ventas de vehículos ligeros en México aumentaron 4.68 por ciento durante los primeros ocho meses de 2026, tan solo durante agosto las ventas se elevaron 2,2 con relación al mismo mes del año pasado.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI, entre enero y agosto de 2025 las ventas de autos nuevos han crecido, mejorando los niveles del año pasado en un 4.68 por ciento.

Tan solo durante agosto el crecimiento de venta de autos nuevos fue del 2.23 por ciento respecto a las unidades comercializadas en el mismo mes de 2025.

El comportamiento de las ventas contrasta con el de la producción, que registró una ligera disminución. En los primeros ocho meses del año se fabricaron en el país dos millones 645 mil 140 vehículos, 0.72 por ciento menos que los dos millones 664 mil 417 producidos en el mismo periodo de 2025.

EXPORTACIONES

En materia de exportaciones, durante enero-agosto se enviaron al extranjero dos millones 251 mil 254 vehículos ligeros, prácticamente el mismo volumen del año pasado, cuando se exportaron dos millones 252 mil 516 unidades, lo que representa una variación negativa de apenas 0.06 por ciento.

Sin embargo, agosto mostró un mejor comportamiento, con 300 mil 475 unidades exportadas, 3 mil 741 más que en el mismo mes de 2025, para un crecimiento anual de 1.26 por ciento.

Estados Unidos se mantiene como el principal destino de los vehículos ligeros fabricados en México, al concentrar 76.3 por ciento de las exportaciones realizadas entre enero y agosto, con un millón 716 mil 610 unidades.

Canadá ocupó el segundo lugar, con 281 mil 502 vehículos, equivalentes al 12.5 por ciento del total, seguido por Alemania, con 59 mil 422 unidades, y Brasil, con 38 mil 956.

El reporte del INEGI señala además que 79.3 por ciento de la producción nacional de vehículos ligeros corresponde a camiones ligeros, mientras que el 20.7 por ciento restante son automóviles.

Los camiones ligeros son unidades de hasta 10 pasajeros, camiones o camionetas de hasta 7.2 toneladas.