Crece el rechazo a planta de amoniaco

El 27 de julio, la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (ReNaCER) unió su fuerza al rechazo del complejo petroquímico en la Bahía de Ohuira, de Topolobampo, Sinaloa, donde sigue el campamento indígena-ciudadano ¡AquíNo! frenando obras en exigencia de cancelación definitiva del proyecto que presenta un porcentaje in- cierto de construcción.

La Bahía de Ohuira es un humedal de belleza y riqueza extraordinaria e importancia internacional que alberga actividades pesqueras tradicionales que sostienen a miles de familias, manglares, especies marinas y aves migratorias de alto valor ecológico y económico.

Por ello mismo fue declarado el Sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira”, en virtud del acuerdo internacional vigente que obliga a los países miembros a proteger este tipo de ecosistemas.

Actualmente, con el aval del gobierno federal, se pretende consolidar un corredor petroquímico en la región, que dañará gravemente el ecosistema y el tejido social, con la instalación, entre otros, de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la transnacional suizo-alemana Proman; la planta de metanol de Mexinol; gasoductos e infraestructura asociada al manejo y transporte de combustibles fósiles y sustancias químicas peligrosas para su uso en la agroindustria.

Todo esto en detrimento de la soberanía alimentaria de la región y, a largo plazo, del país -muy a pesar de los dichos de la presidenta de México, que ha sostenido que este “polo de desarrollo” busca garantizarla-, pues estos planes económicos abatirán directamente a los productores y pescadores locales y aumentarán la contaminación tanto por la producción como por el uso de fertilizantes y agrotóxicos en las cuencas hidrológicas de la región.

En la propia Declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Topolobampo, Sinaloa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo del 2026, se declara abiertamente que se impulsará la agroindustria de exportación, destacando por ello la infraestructura de transporte que combina el puerto marítimo con la carretera 22 y con la red ferroviaria.

Por ello, quienes integran la ReNaCER respaldan plenamente la lucha que desde el año 2013 han sostenido las comunidades en la Bahía de Ohuira y el Colectivo Ecologista ¡Aquí No! en defensa de su territorio y los derechos humanos a la vida, la salud, al agua y a un medio ambiente sano; derechos vulnerados por la imposición de proyectos industriales de alto riesgo para la salud, la economía local y el medio ambiente.

La ReNaCER está integrada por comunidades de distintas regiones de México que se han unido por padecer los daños a la salud, al medio ambiente y la muerte de sus familias y otros seres queridos a causa de la descomunal contaminación desregulada que prevalece en el país.

A esta red le preocupa que la historia de devastación y muerte provocada por los gobiernos neoliberales se repita en la 4T, lo cual evoca el tiempo en que se impuso la muy contaminante y mal llamada “Revolución Verde”, que significó en realidad el sometimiento y dependencia del campo mexicano para con los agrotóxicos industriales derivados del petróleo.

Existen antecedentes de accidentes y desalojos de comunidades en México por siniestros y fugas de amoniaco.

Datos oficiales del Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (Coatea) registran 383 incidentes por amoniaco entre los años 2000 y 2019 en México, 20 por año, la mayoría ubicados en 13 entidades.

El incidente más representativo ocurrió en Oaxaca en 2013, cuando la fuga de amoniaco en una tubería de Pemex dañada por una excavadora de una empresa privada causó la muerte de tres personas, muchos lesionados e intoxicados por el químico; mil 500 evacuados llevados a refugios. La situación, entonces, no está controlada debidamente.

Ejemplos de accidentes por fuga de amoniaco durante gobiernos de la 4T son los siguientes.

En 2021 las explosiones, columnas de humo y olor provenientes de una planta de amoniaco afectaron a las personas que viven en colonias cercanas al Complejo de Cosoleacaque, Veracruz. El Ejército Mexicano tuvo que aplicar el Plan DN-III de desastres a gran escala.

En enero de 2026, una fuga de amoniaco en el mismo Complejo Petroquímico de Cosoleacaque provocó la evacuación de más de cincuenta personas en un radio de 1.5 kilómetros y el cierre de la carretera principal, además de la instalación de albergues temporales para desalojo de hogares y el traslado a hospitales de quienes presentaron daños a la salud por intoxicación.

En mayo de 2026, se produjo un incendio en la Planta VII de Amoniaco del mismo Complejo Petroquímico, donde se elaboran fertilizantes.

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