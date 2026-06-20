Crece llegada de turistas de Jalisco y Nuevo León tras apertura de rutas aéreas en Durango

Las nuevas rutas aéreas que conectan a Durango con Guadalajara y Monterrey ya comienzan a reflejar un incremento en la llegada de visitantes procedentes de esas ciudades, aseguró la secretaria de Turismo del Estado, Elisa Haro Ruiz.

La funcionaria explicó que los resultados más recientes del perfil del visitante, elaborados durante el periodo vacacional de Semana Santa, muestran un crecimiento importante en la participación de turistas provenientes de ambas entidades.

"Jalisco traía un tres por ciento de visitas a Durango y subió al nueve por ciento; Nuevo León también traía un tres por ciento y subió a un ocho por ciento", comentó.

Señaló que estas cifras reflejan una tendencia positiva derivada de la conectividad aérea y confió en que la apertura de nuevas rutas también permita incrementar la llegada de visitantes procedentes de la región del Bajío.

Ahora solo falta esperar a ver qué tanto crecen las visitas este verano de turistas provenientes de Querétaro y si aumentan las de Monterrey.

Respecto a los recientes operativos federales y la presencia de elementos militares en la entidad, Haro Ruiz descartó que ello represente un factor que inhiba la llegada de turistas.

Indicó que Durango continúa siendo percibido como uno de los estados más seguros del país , condición que, dijo, se ha confirmado durante las actividades de promoción turística realizadas en distintas regiones.

"Así se percibe y así lo percibe la gente en todos los lugares donde hemos estado", afirmó.

La secretaria de Turismo señaló que los resultados de la temporada vacacional de verano permitirán medir con mayor precisión el comportamiento del sector, particularmente durante julio, cuando se espera una importante afluencia de visitantes por motivos recreativos.

Asimismo, destacó que durante la segunda mitad del año se prevé una intensa actividad en materia de turismo deportivo, encabezada por la carrera Titán y otros eventos programados en diferentes municipios.