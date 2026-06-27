Crece venta de condones en Durango, pese al aumento en su precio 

Las ventas de artículos para la prevención sexual, principalmente condones, registraron durante el presente mes, un incremento de entre 20 y 25 por ciento, un comportamiento similar al que habitualmente se presenta con motivo del Día del Amor y la Amistad.

Adolfo Favela Cordero, empresario de la rama farmacéutica, señaló que el aumento en la demanda comenzó a observarse en las últimas semanas, derivado de las actividades y movilizaciones realizadas por diversos colectivos.

Comentó que el incremento no solo se reflejó en las farmacias particulares, sino también en las campañas de distribución gratuita impulsadas por las instituciones del sector salud, donde aumentó la entrega de preservativos durante estas fechas.

El empresario explicó que el crecimiento en las ventas fue de entre 20 y 25 por ciento, porcentaje que únicamente encuentra un comportamiento similar durante las celebraciones del 14 de febrero.

Precisó que este aumento en la demanda se registró a pesar de que el precio de los condones se elevó hasta un 10 por ciento, debido al encarecimiento de las materias primas utilizadas en su fabricación, principalmente derivados del petróleo.

Favela Cordero consideró que este comportamiento también refleja una mayor cultura de prevención y conciencia sobre la salud sexual entre la población duranguense, tanto en hombres como en mujeres y en personas de distintos grupos de edad.