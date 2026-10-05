Crecen caudales al desbordar tres presas de Durango

En tan solo 72 horas, las presas Guadalupe Victoria y Santiago Bayacora incrementaron de manera considerable el volumen de agua que extraen o derraman hacia sus respectivos ríos, al pasar de 9.5 metros cúbicos por segundo a 98.5 en el caso de la primera, mientras que la segunda pasó de 9.5 a 102 metros cúbicos por segundo.

RÍO TUNAL AUMENTÓ CAUDAL

El incremento en los volúmenes de agua ya se refleja en el río Tunal, cuyo caudal aumentó de manera considerable y provocó que el cauce se extendiera hacia zonas de siembra, estacionamientos y algunos negocios ubicados en sus márgenes.

En la presa Guadalupe Victoria, el viernes por la mañana se extraían 9.5 metros cúbicos por segundo, cuando el embalse registraba un almacenamiento de 95.7 por ciento.

Para el sábado, 24 horas después, el volumen de extracción aumentó a 29.4 metros cúbicos por segundo, mientras que el almacenamiento de la presa alcanzó 98.8 por ciento.

El domingo, 48 horas después del inicio del incremento en las extracciones, las compuertas fueron abiertas nuevamente y el volumen llegó a 79.8 metros cúbicos por segundo, con un almacenamiento de 97.7 por ciento.

Para la mañana de este lunes, 72 horas después, la extracción volvió a incrementarse hasta alcanzar 98.5 metros cúbicos por segundo, mientras que el almacenamiento se ubicó en 95.7 por ciento.

BAYACORA AUMENTA SU DERRAME

En la presa Santiago Bayacora el comportamiento es diferente, debido a que no se realiza una extracción controlada, sino que el agua comienza a derramarse de manera natural cuando el embalse alcanza su capacidad máxima. El viernes, la presa registraba un almacenamiento de 101 por ciento y un derrame de 9.5 metros cúbicos por segundo hacia el río Bayacora.

Para el sábado, el volumen del derrame natural aumentó a 43.8 metros cúbicos por segundo, mientras que el almacenamiento alcanzó 103 por ciento.

El domingo, con un llenado de 106.6 por ciento, el vertedor natural comenzó a desfogar 113.6 metros cúbicos por segundo.

Para la mañana de este lunes, el almacenamiento se ubicó en 105.7 por ciento y el volumen de agua que se derrama hacia el río Bayacora era de 102 metros cúbicos por segundo.

CABORACA TAMBIÉN COMIENZA A DERRAMAR

Las lluvias registradas durante las últimas horas también llevaron al límite de su capacidad a la presa Caboraca, en el municipio de Canatlán, que pasó de un almacenamiento de 85 por ciento el viernes a 101.4 por ciento la mañana de este lunes.

Ante este nivel, la presa comenzó a derramar 20 metros cúbicos por segundo hacia el río La Sauceda.

El agua que baja por este cauce llega a la presa Peña del Águila, que pasó de 58 por ciento de almacenamiento el viernes a 62.8 por ciento este lunes, aunque se prevé que durante esta semana continúe aumentando su nivel y pueda alcanzar su máxima capacidad.

Otra presa que se mantiene por encima de su capacidad de almacenamiento es Santa Elena, que registra 101.3 por ciento y derrama de manera natural 7.3 metros cúbicos por segundo hacia el río Súchil.

Este embalse se ha mantenido prácticamente al 100 por ciento durante cerca de un mes, por lo que desde principios de septiembre comenzó a registrar derrames naturales.