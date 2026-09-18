Crecen las temperaturas altas en Durango; ¿cómo estará el clima este sábado 19 de septiembre?

La falta de precipitaciones y de nubosidad en la mayor parte del estado elevó las temperaturas máximas, principalmente en la Sierra y el norte de Durango. Para este sábado se prevé que continúen las condiciones de escasas lluvias en gran parte de la entidad.

Durante la tarde del jueves únicamente se registraron precipitaciones en la ciudad de Durango, con acumulados de entre ocho y 13 milímetros. En el resto del estado no se reportaron lluvias.

La ausencia de precipitaciones y de nubosidad provocó que el termómetro alcanzara los 39 grados centígrados en Topia y Tamazula, en la zona serrana, mientras que, en Ocampo, al norte del estado, llegó a los 38 grados.

En municipios de la región de los Valles, como Cuencamé, se registraron 35 grados, misma temperatura que se presentó en Santiago Papasquiaro.

En la región Laguna, Lerdo alcanzó los 33 grados, mientras que en Indé, San Bernardo y la ciudad de Durango se registraron 31 grados . En Nuevo Ideal la temperatura máxima fue de 30 grados.

Pese a las temperaturas elevadas durante el día, persistieron registros mínimos bajos en distintas regiones. La mañana del viernes en San Bernardo se reportó cuatro grados y La Rosilla, en Guanaceví, seis grados.

En Hidalgo y El Salto, cabecera de Pueblo Nuevo, se registraron 10 grados; en Súchil, 12; en Vicente Guerrero, Poanas y Nuevo Ideal, 13; y en Santiago Papasquiaro, Canatlán y la ciudad de Durango, 14 grados.

Pronóstico del 19 de septiembre para Durango

Para este sábado se mantienen condiciones para la presencia de lluvias en la zona serrana, aunque en los últimos días los pronósticos no se han traducido en precipitaciones generalizadas.

En el norte del estado y municipios colindantes con la Sierra existen posibilidades de lluvias ligeras y muy focalizadas, mientras que en la zona centro y la región Laguna se prevén condiciones sin probabilidad de precipitaciones.

En la ciudad de Durango se espera un sábado parcialmente nublado, pero sin pronóstico de lluvia, con una temperatura mínima de 15 grados, máxima de 32 y nocturna de 18 grados, además de rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.