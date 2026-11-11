Creció la tasa de victimización empresarial en Durango; robo hormiga registra la mayor incidencia en restaurantes

La tasa de victimización de negocios en Durango registró un incremento de 9.2 por ciento, respecto a 2023, al pasar de dos mil 641 a dos mil 883 por cada 10 mil establecimientos en 2025, de acuerdo con los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Ante este panorama, el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Durango, Jorge Luján Pulido, enfatizó que los restaurantes en el día a día suelen ser lugares seguros. Sin embargo, reconoció que no están exentos de afectación, siendo el robo hormiga el principal delito, con hasta 40 por ciento de la incidencia.

Asimismo, expuso que además del robo hormiga también se han registrado otros atracos a establecimientos y han detectado casos en los que personas con problemas de adicción ingresan por las noches para robar dinero e insumos.

“Hubo una temporada, estoy hablando aproximadamente de mayo a junio, donde cada noche teníamos un restaurante en ciertas zonas los cuales estaban siendo golpeados. Se identifican hasta cierto punto rasgos de adicción en el patrón de desarrollo. Cabe mencionar que es algo que nos afecta y nos preocupa a los restauranteros la sensación de seguridad, porque cada peso que se invierte en cuidar el restaurante o que se pierde cuando entran a robar, pues es un peso menos que se invierte dentro de la comunidad”, lamentó.