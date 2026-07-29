Creció venta de vehículos nuevos en segundo trimestre de 2026: AMDA

Durante el segundo trimestre del año se registro un avance de 2.36 por ciento en la colocación promedio de automotores ligeros nuevos en agencias, de acuerdo con el reporte Simindex elaborado por SimDataGroup (SDG) y difundido en alianza con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

A través de un comunicado conjunto, la firma de inteligencia de negocios en la distribución de vehículos puntualizó que el resultado de lo comercializado durante abril, mayo y junio fue contrastante con la caída de 9.59 por ciento en el mismo trimestre de 2025.

Y es que el primer trimestre de este año, en tal variable, registró una variación de -1.72 por ciento respecto a 2025, en línea con la caída de -1.00 por ciento que ese mismo periodo había mostrado un año antes (2024).

“Este comportamiento refleja una mejora en el ritmo de ventas conforme avanzó el primer semestre de 2026 (sumando el comportamiento del primero y segundo trimestres), con un segundo trimestre que logró compensar parcialmente la debilidad del primero”, expusieron los autores en el reporte.

Sobre la venta de unidades seminuevas, el Simindex expuso que este segmento tuvo un avance de apenas 0.21 por ciento en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo lapso del año pasado.

“En la venta de autos seminuevos por trimestre, resultado de la suma de los promedios mensuales, 2026 muestra un ajuste en el primer trimestre con una caída de 3.27 por ciento, contrastando con el crecimiento de 6.98 por ciento contra 2025. El segundo trimestre, en cambio, se estabilizó con una variación de apenas 0.21 por ciento respecto a 2025, lo que sugiere que el ritmo de ventas logró frenar la tendencia a la baja observada en los primeros meses del año”, ratificó el análisis.