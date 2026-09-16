Crisis en Fox Sports México: empleados inician paro laboral por sueldos no pagados desde 2023

La cadena Fox Sports México atraviesa una severa crisis operativa tras el estallido de un paro laboral masivo iniciado este 15 de septiembre por sus colaboradores. La determinación del personal obedece al continuo incumplimiento en el pago de sueldos y honorarios acumulados desde diciembre del año pasado, una situación crítica que agotó la tolerancia del equipo técnico, operativo y periodístico de la empresa televisiva.

El impacto directo de la movilización se reflejó de inmediato en la pantalla del canal deportivo. Emisiones emblemáticas como Central Fox y La Última Palabra debieron ser suspendidas de la programación habitual, siendo reemplazadas por contenidos grabados ante la firme postura de los trabajadores de no producir programas en vivo mientras no se liquiden los haberes adeudados.

Un conflicto que no tiene fin

El origen de este conflicto laboral radica en la compleja reestructuración corporativa sufrida por la marca en el mercado nacional. Fox Sports México fue adquirida por el conglomerado Grupo Lauman, tras el dictamen regulatorio derivado de la adquisición internacional de Fox por parte de Disney. Sin embargo, la gestión administrativa del grupo privado ha arrastrado profundas deficiencias financieras que mermaron la solidez de la televisora.

Informaciones periodísticas del sector confirman que los faltantes de pago afectan gravemente al personal de producción. Camarógrafos, editores, redactores e ingenieros de audio mantuvieron la operación diaria bajo reiteradas promesas de regularización salarial incumplidas por la directiva, lo que derivó en el cierre de filas y la parálisis de actividades como último recurso de exigencia.

Incertidumbre en el medio deportivo

La paralización de labores pone en un escenario de alta incertidumbre diversos compromisos contractuales de transmisión, incluyendo transmisiones de la Liga MX y múltiples competencias internacionales de gran relevancia. El eventual cierre de sus instalaciones principales proyecta una marcada sombra sobre el futuro inmediato del canal, dejando en plena evidencia la vulnerabilidad económica de la empresa para sostener sus gastos operativos más indispensables.

Este cese indeterminado de actividades sienta un precedente fundamental de exigencia y dignidad laboral dentro de la industria de los medios de comunicación en México. Con la posición tajante del personal de no reanudar las emisiones en vivo hasta saldar la totalidad de las nóminas vencidas, la alta gerencia del grupo mediático queda obligada a resolver la falta de liquidez o enfrentar el colapso definitivo de la señal.