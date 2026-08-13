Crisis en Liga de Expansión: desplome de salarios del 50% sacude gravemente al fútbol mexicano

La eliminación del sistema de ascenso y descenso en el fútbol mexicano ha desencadenado un colapso económico en la Liga de Expansión MX, donde los salarios de los futbolistas se han reducido más de un 50%. Así lo denunció el presidente del club Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Alberto Castellanos, al exponer la grave crisis financiera que atraviesan las instituciones de esta categoría.

Según el directivo universitario, la falta de incentivos deportivos provocó la deserción de los aficionados, reduciendo la asistencia promedio en los estadios de ocho mil a solo dos mil espectadores por partido. Esta situación conllevó una dramática caída en patrocinios, derechos de televisión y venta de camisetas, forzando a las directivas a efectuar severos recortes en las nóminas de jugadores y cuerpos técnicos.

Tenso y difícil momento para el futbol mexicano

El pronunciamiento ocurre en un contexto de crecientes protestas por parte de los futbolistas e imposición de sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. Castellanos acusó al organismo rector de engañar a los clubes e incumplir los acuerdos para reinstaurar el ascenso deportivo, pese a haber completado los exigentes procesos de certificación requeridos.

Además, el dirigente desmintió que la federación otorgue subsidios permanentes a la categoría, aclarando que los fondos recibidos correspondían únicamente a contraprestaciones previamente pactadas. Castellanos respaldó la libertad de expresión de sus jugadores frente a las multas impuestas e indicó que mantendrán la apelación legal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para exigir la restitución de la competencia integral.

La cúpula muestra desinterés ante el tema

Frente a la oleada de reclamos, el comisionado de la Liga MX, Mikel Arriola, defendió la abolición de la promoción argumentando que la categoría fue concebida oficialmente como una "liga de desarrollo" y no como una segunda división convencional. Arriola enfatizó que la prioridad institucional es consolidar proyectos filiales e impulsar talento Sub-23, descartando la competencia por mérito deportivo.

Esta postura de la dirigencia nacional refleja una profunda brecha con respecto a la realidad operativa de los clubes tradicionales. Mientras la cúpula federativa fomenta un esquema exclusivo de formación, las franquicias de Expansión enfrentan un panorama desolador que atenta de forma directa contra su viabilidad financiera y la estabilidad laboral de sus deportistas.