¿Crisis entre Messi y Antonela? Esto es lo que se sabe tras los rumores de separación

En plena actividad del Mundial 2026, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se convirtieron en tema de conversación fuera de las canchas luego de que en redes sociales comenzaran a circular rumores sobre una supuesta crisis matrimonial e incluso una posible separación.

Las especulaciones surgieron después de que el capitán de Argentina apareciera visiblemente emocionado al finalizar un partido y dio unas palabras a un periodista, rápidamente dieron pie a diversas teorías sin confirmación oficial.

¿Qué está pasando?

Todo comenzó tras la clasificación de Argentina en la Copa del Mundo. Durante sus declaraciones posteriores al encuentro, Messi admitió que estaba viviendo momentos complicados y no pudo contener las lágrimas frente a los medios.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y algunos usuarios en redes sociales interpretaron que el futbolista atravesaba problemas personales relacionados con su matrimonio. A partir de ahí comenzaron a difundirse versiones sobre un supuesto divorcio con Antonela Roccuzzo, una de las parejas más conocidas del deporte mundial.

No obstante, el propio jugador nunca hizo referencia a conflictos familiares o sentimentales , por lo que las especulaciones se originaron únicamente a partir de interpretaciones de sus palabras.

El mensaje de Antonela que calmó los rumores

Poco después de que las versiones cobraran fuerza, Antonela Roccuzzo publicó un mensaje de apoyo dirigido a la Selección Argentina y especialmente a Messi.

"¡Vamos Argentina! Contigo siempre, Messi. Eres increíble", escribió en sus redes sociales.

El capitán argentino respondió con un breve pero significativo mensaje: "Los amo", acompañado de una muestra de cariño hacia su esposa y sus hijos.

La interacción fue interpretada por numerosos seguidores como una respuesta indirecta a los rumores, ya que mostró públicamente que la relación entre ambos continúa siendo cercana.

Una de las parejas más sólidas del futbol

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se conocen desde la infancia en Rosario, Argentina. Su relación comenzó oficialmente hace más de una década y contrajeron matrimonio en 2017, formando una familia junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

A lo largo de la carrera del futbolista, Antonela ha estado presente en los momentos más importantes tanto con el Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Inter Miami y la Selección Argentina, consolidándose como una de las parejas más estables del deporte internacional.

Por ahora, todo apunta a que los rumores de una separación carecen de confirmación y surgieron únicamente a partir de interpretaciones sobre el estado emocional del capitán argentino durante el Mundial 2026. Mientras tanto, Messi continúa concentrado en la búsqueda de un nuevo título con la Albiceleste, con el respaldo público de su esposa y su familia.