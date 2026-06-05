'Cristalean' camioneta de mujer que se encontraba en misa; ocurrió en la Santa María

Una mujer fue víctima de un robo la noche de este jueves en la colonia Santa María de la ciudad de Durango, luego de que desconocidos quebraran el cristal de su camioneta para apoderarse de dinero en efectivo, joyería y documentos personales.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la afectada, identificada como María Félix Castillo Núñez, de 65 años de edad, acudió a una misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Salud, ubicada en el cruce de las calles Nogal y Aserraderos.

La denunciante relató que alrededor de las 20:15 horas salió momentáneamente del templo para dejar un cojín en su camioneta de la marca Chevrolet, línea Montana, modelo 2026, color guinda, la cual permaneció estacionada en las inmediaciones del lugar.

Tras cerrar el vehículo regresó al interior de la iglesia para continuar con la celebración religiosa.

Minutos después, ella y otros asistentes escucharon un fuerte ruido similar al quiebre de un cristal, por lo que salieron de inmediato y descubrieron que el vidrio de la puerta del conductor había sido destruido.

Al revisar el interior de la unidad, la mujer se percató de que los responsables se habían llevado una bolsa color blanco que contenía una cartera negra con entre ocho y diez mil pesos en efectivo, además de diversas joyas, identificaciones oficiales, credenciales y tarjetas bancarias.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango tomaron conocimiento de los hechos y establecieron que en las cercanías existen cámaras de videovigilancia instaladas en una escuela primaria y un jardín de niños, cuyas grabaciones podrían aportar información para identificar a los responsables.

Asimismo, orientaron a la afectada para presentar la denuncia formal ante la autoridad competente.