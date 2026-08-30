Cristhian Pacheco y Alemtsehay Asefa se coronan como campeones del Maratón de la CDMX 2026

La Ciudad de México amaneció este domingo 30 de agosto de 2026 con aproximadamente treinta mil corredores que tomaron las principales arterias para disputar la edición número cuarenta y tres del Maratón de la CDMX. Este magno evento exigió un máximo rendimiento de los atletas de élite mundial sobre un trazado oficial de 42.195 kilómetros, recorriendo el área metropolitana.

Una mañana de fiesta deportiva

En la rama varonil, el fondista peruano Cristhian Simeón Pacheco se consagró como el campeón absoluto de esta extenuante prueba atlética. Pacheco cruzó triunfante la meta estableciendo un tiempo oficial de dos horas, diez minutos y tres segundos. Su victoria reafirma el talento sudamericano, demostrando una notable resistencia física para dominar este duro recorrido urbano, superando al grupo competidor.

Por parte de la categoría femenil, la victoria final se decantó de manera contundente hacia la delegación africana, siendo la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn quien conquistó el oro. Asefa logró imponerse con un registro de dos horas, veintinueve minutos y treinta segundos. Superó con gran holgura a sus perseguidoras, destacando su compatriota Kidsan Alema Gebremedhin, asegurando así otro gran podio internacional.

México se hace presente

El desempeño de los atletas nacionales también encontró un espacio protagónico durante esta competencia de élite, destacando la asombrosa actuación del mexicano Emmanuel Reyes. Al colarse dentro del codiciado top diez de la tabla general, Reyes levantó el orgullo local ante un contingente dominado históricamente por corredores internacionales. Esto motiva a nuevas generaciones de atletas mexicanos a seguir entrenando fuertemente para lograr mejores resultados.

A pesar de las excelentes marcas registradas hoy, el tiempo de Pacheco no logró quebrar el imponente récord histórico de la competencia, establecido previamente en dos horas, ocho minutos y veintitrés segundos. Sin embargo, detener el cronómetro apenas un par de minutos por encima de esa mítica marca, bajo exigentes condiciones de altitud, representa una enorme hazaña estadística que los expertos en el atletismo de fondo ya celebran con gran entusiasmo.

Actuaciones de primer nivel

El cierre de esta jornada deportiva no solo entregó premios para los ganadores absolutos, sino que reafirmó el éxito logístico. Tras la movilización de organizadores y autoridades, los treinta mil corredores experimentaron una ruta segura. Así concluyó este Maratón de 2026, dejando un legado atlético invaluable que inscribe nuevos ídolos en las doradas páginas del fondismo mundial, consolidando a la capital como un epicentro del deporte extremo moderno.