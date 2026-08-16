Cristiano Ronaldo anuncia su retiro: ¿la temporada 2026/27 será la última de su gran carrera?

En el inicio de lo que promete ser el capítulo final de su legendaria carrera, Cristiano Ronaldo confirmó este domingo 16 de agosto de 2026 que la temporada 2026/27 será probablemente su última como profesional. El astro portugués de 41 años rompió el silencio en la revista Vogue, declarando textualmente:

“Probablemente este sea mi último año en el fútbol, y quiero dejar un legado espectacular”.

CR7 ve al futuro más allá del futbol

Las revelaciones del actual atacante del Al-Nassr saudí acontecen tras un periodo convulso y trascendental en su vida. Luego de disputar con Portugal el Mundial de 2026 y contraer matrimonio el pasado 11 de agosto en Cascais con Georgina Rodríguez, el delantero reflexionó abiertamente sobre el cierre inevitable de una trayectoria de 25 años en el deporte de alto rendimiento.

Ante la inminencia del retiro, el ganador de cinco Balones de Oro sostuvo que no afrontará la transición con improvisación: “Tengo mi futuro totalmente trazado; tengo tantas cosas para mantenerme ocupado que decirte una sola es difícil”, confesó el capitán luso, garantizando que su planificación personal y profesional fuera de las canchas se encuentra totalmente estructurada.

¿Qué sigue para el astro portugués?

Asimismo, el máximo goleador de selecciones reconoció el impacto que implicará alejarse de la alta competencia: “El fútbol podría dejar un gran vacío, por eso tienes que llenar tu tiempo de varias maneras, no solo de una. Quiero divertirme más, viajar, mirar y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado”, añadió.

Con más de 970 goles oficiales anotados tras sus pasos por Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr, el delantero inicia este curso con la meta de alcanzar las 1,000 anotaciones. Su trayectoria ostenta innumerables títulos colectivos y distinciones individuales que lo consagran entre los atletas más influyentes de la historia.

Aunque no precisó una fecha definitiva para su último encuentro, las palabras de Cristiano Ronaldo marcan el inicio formal de su despedida. El balompié internacional inicia así la cuenta regresiva para decir adiós a un ícono global que busca concluir su camino deportivo bajo sus propios términos.