Cristiano Ronaldo se despide de la selección de Portugal: 'Llegó el momento de devolver el 7'

La historia de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal llegó oficialmente a su punto final. El astro luso anunció este jueves su retiro internacional mediante un emotivo video difundido en sus redes sociales, donde leyó una carta de despedida acompañada por imágenes de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria. En el mensaje, el delantero señaló que había llegado el momento de “devolver la camiseta número 7” y abrir paso a las nuevas generaciones.

A lo largo de casi cinco minutos, Ronaldo repasó el camino iniciado en agosto de 2003 y reconoció que la decisión estuvo marcada por la emoción. El portugués aseguró que algunas determinaciones no se toman únicamente con la razón, sino también con el corazón, mientras agradecía a compañeros, entrenadores, familiares y aficionados que formaron parte de una carrera convertida en referencia para varias generaciones.

La máxima leyenda de la selección de Portugal

Su debut con la selección absoluta se produjo el 20 de agosto de 2003 frente a Kazajistán. A partir de entonces construyó un legado sin precedentes, al convertirse en el futbolista con más partidos y más goles en la historia del futbol internacional varonil. Ronaldo cerró su etapa con 234 encuentros disputados y 146 anotaciones, cifras que lo colocan entre las figuras más influyentes que ha visto este deporte.

Durante más de dos décadas defendiendo los colores portugueses, el delantero conquistó la Eurocopa de 2016, además de los títulos de la UEFA Nations League obtenidos en 2019 y 2025. También participó en seis Copas del Mundo y encabezó el crecimiento de una selección que pasó de ser competitiva a convertirse en candidata habitual en los grandes escenarios internacionales.

Corona una legendaria trayectoria

El anuncio llegó semanas después de una etapa turbulenta dentro del combinado nacional. Un desacuerdo con el seleccionador Jorge Jesus durante la más reciente ventana de la Nations League derivó en la salida anticipada del jugador de la concentración, situación que posteriormente derivó en una sanción disciplinaria y alimentó las versiones sobre un posible final de ciclo.

Su último partido con Portugal quedó registrado el 24 de septiembre, en una victoria por 1-0 frente a Gales dentro de la Nations League. Con 41 años, Cristiano Ronaldo se despide de la escena internacional dejando récords, trofeos y una huella imborrable. “Portugal siempre estará en mí”, expresó en la frase que terminó por resumir el cierre de una de las carreras más trascendentes en la historia de las selecciones nacionales.