Cruz Roja Durango alista la carrera Todo México Salvando Vidas: fechas, categorías y costos

La carrera atlética Todo México Salvando Vidas, organizada por la Cruz Roja Mexicana, celebrará una nueva edición el domingo 6 de septiembre. El certamen se realizará de forma simultánea a nivel nacional, teniendo como sedes locales a Santiago Papasquiaro, Gómez Palacio, Durango capital y Vicente Guerrero, municipio que se suma por primera vez a este circuito.

El trazado contempla competencias formales de 5 y 10 kilómetros en las ramas femenil y varonil. Asimismo, se programó una caminata recreativa de 3 kilómetros destinada a la convivencia familiar, diseñada para la participación activa de niños, adultos, mascotas y personas con discapacidad dentro de un ambiente de verdadera integración deportiva.

La convocatoria establece un cupo máximo de 1,200 atletas, con un costo de 300 pesos por inscripción. La recaudación estimada de 360 mil pesos se destinará íntegramente al abastecimiento de insumos médicos consumibles para las unidades de ambulancia y la atención de emergencias dentro de la corporación.

Foto: Ricardo Hernandez / El Siglo de Durango

En el ámbito estrictamente competitivo, los tres primeros lugares de las distancias estelares recibirán incentivos. El primer puesto obtendrá 1,500 pesos más un vale de consumo; el segundo lugar sumará 1,000 pesos, y el tercer peldaño recibirá 500 pesos con vale de consumo, además de una tómbola con diversos premios.

Los módulos de inscripción continúan abiertos en las instalaciones de Cruz Roja Durango, el Instituto La Luz de la Cruz Roja Mexicana Durango y Pastelería Monchys Libertad. Durante la presentación se mostraron la playera oficial y la medalla conmemorativa de diseño exclusivo, mientras que la entrega de kits se efectuará el sábado 5 de septiembre en el Instituto La Luz.

El operativo de la prueba contempla asistencia médica inmediata en ruta y apoyo de vialidad para resguardar el trayecto de los participantes. Las inscripciones se mantendrán vigentes hasta agotar folios, perfilando la jornada como una de las competencias pedestres con mayor despliegue simultáneo dentro del calendario estatal.